Traga se za 1500 ljudi nestalih u Nepalu i Kini! Stiže novo zlokobno upozorenje

Gotovo 1500 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta, priopćile su vlasti u četvrtak, nakon odrona stijena i blata u himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave u gradovima i dolinama.

Spasioci u Nepalu koristili su helikoptere za potragu za preživjelima i dostavu hitne pomoći tisućama ljudi koji su odsječeni nakon što je katastrofa u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju prepunu planinara i hodočasnika koji povezuju Lhasu u Tibetu s nepalskom prijestolnicom Katmanduom. Policija je objavila da očekuje da će broj poginulih premašiti 165.

"Nastavili smo potragu i očekuje se da će još tijela biti pronađeno", rekao je glasnogovornik policije Abi Narayan Kafle za Reuters. Gotovo 600 stranaca je među 826 osoba nestalih u Nepalu, rekli su policijski i turistički dužnosnici.

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Među nestalim turistima 177 ih je iz Indije, ⁠63 iz Sjedinjenih Država, 34 iz Australije, 33 iz Velike Britanije i 25 iz Kanade.

Broj nestalih u tibetskom okrugu Gyirong je 558, uključujući 260 stranih državljana, objavila je u četvrtak kineska državna televizija CCTV.

Poplave su odnijele desetke ljudi na graničnom prijelazu u Gyirongu, dok su kuće, ceste i energetska infrastruktura odneseni dalje nizvodno u Nepalu, pokazuju provjerene videosnimke.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

"Bio je to ogroman mlaz blata koji je dolazio ravno prema nama", rekao je Keshav Prasad Baral, 68-godišnji preživjeli koji se nalazi u bolnici.

Helikopter ga je četiri sata kasnije prevezao na sigurno. "Moja žena je još uvijek negdje ispod blata", dodao je.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Rizik od nove poplave

Stručnjaci upozoravaju da bi nagomilani ostaci glečera i stijene u rijeci u blizini zone jučerašnje katastrofe mogli izazvati drugu bujičnu poplavu.

Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj (ICIMOD) objavio je da bi moglo doći do sekundarnog udara zbog svega što je ušlo u riječne sustave.

Stručnjaci ICIMOD trenutačno rade na procjeni je li rijeka no rade na proceni da li je reka Trishuli privremeno blokirana u uskim dijelovima vodotoka. Ako jest, postoji rizik od formiranja klizišta i nove poplave.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Dostava pomoći

U najteže pogođenim okruzima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge potrepštine za hitne slučajeve koje je osigurala susjedna Indija, rekao je Raja Ram Basnet, glasnogovornik nepalske vojske.

Više od 5000 vojnih i policijskih spasilaca mobilizirano je kako bi tražili preživjele i izvukli tijela. Prva izvješća nepalskih dužnosnika sugeriraju da je potres u tom području mogao uzrokovati urušavanje donjeg dijela ledenjaka i izazvati poplave.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Američki geološki zavod objavio je da je potres magnitude 4,4 zapravo nije bio potres već seizmička energija nastala urušavanjem ledenjačkih stijena i leda, što je dovelo do odrona.

Američki State Department objavio je da će poslati savjetnika za odgovor na katastrofe i pružiti pomoć od 500.000 dolara.

Kanada pomno prati situaciju, objavio je premijer Mark Carney na X-u, opisujući poplave "apsolutno razornima".

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da timovi UN-a i partneri šalju zalihe i osoblje kako bi podržali pogođene nepalske zajednice.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Australski premijer Anthony Albanese rekao je da su detalji o katastrofi oskudni.

"Nepal ... je zemlja u razvoju. Nema resurse koje bi takav događaj imao u Australiji", rekao je Albanese.

Sagar Pandey, glavni izvršni direktor himalajske turističke tvrtke, rekao je da je nestalo 15 indijsko-australskih državljana koji su išli na hodočašće s tom tvrtkom.

"Nema više ničega što je stvorio čovjek, nema ljudskih naselja. Sve je samo ravno", rekao je Pandey za Reuters nakon što je helikopterom preletio zonu. "Mislim da su svi koji su bili u hotelu, restoranu ili automobilu nestali", dodao je.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Snimke sigurnosnih kamera snimljene na kineskoj strani granice pokazuju mnoge ljude kako bježe od bujičnih poplava.

Ljudi koji traže informacije o nestalima članovima obitelji iz pogođenih područja Nuwakota i Dhadinga okupili su se ispred centra za obuku nepalske vojske koji je bio baza za helikopterske spasilačke operacije, pokazale su snimke.

Mediji su objavili snimke urušenih kuća, plutajućih automobila i razorenog metalnog mosta, dok su svjedoci rekli da je voda progutala cijela sela.