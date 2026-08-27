Netko je pao na hrvatskoj granici s više od 3400 limenki piva, carina ih prodaje za pola eura

Carinska uprava prodaje 3456 limenki piva koje su nedavno zaplijenjene švercerima na granici s Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o 1728 litara proizvoda Banjalučke pivovare, pod nazivom Nektar, u pakiranju od 0,5 litara.

Ukupna vrijednost zaplijenjenih 144 paketa po 24 limenke iznosi 1728 eura, a u cijenu su uključena i davanja za puštanje robe u slobodan promet, prenosi portal Danica.hr. Limenka se u ovom slučaju može nabaviti po cijeni od 50 centi, dok u trgovinama inače košta oko 1,30 eura.

Foto: Carinska uprava RH

Na nadmetanju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, dakle može se javiti svaki punoljetni građanin. Jamčevina iznosi 10 posto, što je 172,80 eura, i mora se uplatiti do 4. rujna u 9.55 sati.

Pivo na GP Stara Gradiška

Prikupljanje pisanih ponuda počelo je u srijedu i traje do 4. rujna u 10 sati, dok je čitanje pristiglih ponuda planirano za 7. rujna u prostorijama carinskog ureda u Zagrebu, Robni terminali Jankomir, u 9 sati.

Roba je zasad smještena u skladišnom prostoru na Graničnom prijelazu Stara Gradiška. Njezino razgledavanje moguće je 2. rujna od 9 do 10 sati uz prethodnu najavu Područnom carinskom uredu Zagreb. Iz Carinske uprave napominju kako se prikupljanje pisanih ponuda provodi po modelu viđeno - kupljeno, bez garancije, piše portal Danica.hr.