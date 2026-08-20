U kući skrivao stotine lažnih 'brendova' i 31 kg duhana: Sve nabavljao na Jakuševcu

Na tavanu obiteljske kuće u Lekeniku pronađena je veća količina krivotvorene robe i duhana bez markica, a sve je završilo zapljenom i novčanim kaznama većim od 3200 eura.

Kako su objavili carinici, pronađeno je 31,22 kilograma duhana bez markica, čak 436 krivotvorenih dresova s oznakama brendova poput Nikea, Adidasa i Pume te 98 pari lažnih sunčanih naočala s oznakama Guccija, Diora, Ray-Bana i drugih poznatih marki.

Robu kupovao na Jakuševcu

Prema navodima iz objave, osumnjičeni je robu nabavljao na zagrebačkom Jakuševcu te ju je, znajući da je riječ o krivotvorinama, dalje prodavao.

Zbog pronađenog duhana kažnjen je s 1800 eura, dok mu je zbog 436 dresova i 98 pari sunčanih naočala izrečena dodatna kazna od 1400 eura.

Sva pronađena roba je oduzeta.

"Carina i policija – zajedno protiv krijumčarenja", poručili su iz Carinske uprave.