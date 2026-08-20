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KRAJ NAGAĐANJA /

Pao potpis: Max Verstappen odlučio gdje nastavlja karijeru

Pao potpis: Max Verstappen odlučio gdje nastavlja karijeru
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Foto: GREG NASH/UPI/Profimedia

Vijest dolazi usred intenzivnih priprema za Verstappenovu domaću utrku, Veliku nagradu Nizozemske

20.8.2026.
10:35
Hina
GREG NASH/UPI/Profimedia
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F1 momčad Red Bull je u četvrtak objavio produženje ugovora Nizozemca Maxa Verstappena, četverostrukog svjetskog prvaka Formule 1, koji će ostati s austrijskom momčadi do kraja sezone 2030.

„Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Max produžio ugovor do kraja 2030.“, napisao je tim na društvenim mrežama.

Vijest o produljenju ugovora dolazi usred intenzivnih priprema za Verstappenovu domaću utrku, Veliku nagradu Nizozemske, koja počinje u nedjelju u 15 sati na Zandvoortu.

Verstappen (28) prethodno je imao ugovor s Red Bullom do kraja sezone 2028. U Red Bullu je od 2016. nakon što je započeo karijeru u satelitskoj momčadi Toro Rosso, a osvojio je svoju prvu Veliku nagradu u svojoj debitantskoj utrci.

U deset sezona osigurao je četiri svjetska naslova i 71 pobjedu u Formuli 1, a pridonio je i dvama konstruktorskim naslovima.

Max VerstappenF1 VijestiA1 HrvatskaVelika Nagrada NizozemskeRed Bull
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