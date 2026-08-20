Kijev zasuli projektili, nijedan balistički nije oboren: Zelenski upozorio na kritičan manjak

Najmanje 13 osoba je ubijeno i 40 ozlijeđeno u najnovijim ruskim napadima na ukrajinski glavni grad, rekao je ukrajinski premijer, dok se Kijev i dalje suočava s manjom raketa za protuzračnu obranu, javlja BBC u četvrtak.

Tijekom noći su u Kijevu pogođeni stambeni blokovi i skladišta, rekla je Državna služba za hitne slučajeve (DSNS), a oštećena je i dječja bolnica te škola.

Rusko ministarstvo obrane je objavilo da je gađalo vojne objekte i skladišta iz zraka, s kopna i mora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je do smrtnih slučajeva došlo zbog manjka raketa za protuzračnu obranu, koje Kijevu dostavljaju zapadni saveznici.

"Dokle god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih raketa, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru", napisao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

"Presretačke rakete za (protuzračne sustave) Patriot još uvijek nisu nadomještene, a potrebne su svakoga dana. Svaka dodatna raketa spašava živote naših ljudi", dodao je.

Sve manje raketa za Patriot

Ukrajina se oslanjala na američke presretačke rakete za Patriot kako bi se suprotstavila ruskim balističkim projektilima, ali SAD je iskoristio većinu svojih zaliha tijekom rata na Bliskom istoku, zbog čega sve manje raketa šalje Ukrajini.

Prema izvješću ukrajinskog ratnog zrakoplovstva objavljenom u četvrtak ujutro, nijedan ruski balistički projektil lansiran tijekom noći nije oboren.

Ukrajinski parlamentarni zastupnik Oleksij Gončarenko rekao je za BBC Radio 4 da njegova zemlja "ne može ništa učiniti" bez presretačkih raketa, opisavši ukrajinske gradove kao "apsolutno nezaštićene" od napada balističkih projektila.

Najnoviji napadi na Kijev su počeli oko ponoći po lokalnom vremenu te su se diljem grada uključile sirene za zračnu uzbunu, nakon čega je grad pogodilo oko 20 ruskih raketa.

Zbog napada je bez opskrbe električnom energijom ostalo nekoliko tisuća objekata.

U petak će biti dan žalosti za ubijene tijekom noći na četvrtak, piše BBC.