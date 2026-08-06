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DRAMA U CRNOM MORU /

Rusi pogodili njemački teretni brod: Izbio je požar, pogledajte snimku

Rusi pogodili njemački teretni brod: Izbio je požar, pogledajte snimku
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Foto: Screenshot 'X'/HatsOffff

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su tijekom noći dronovima napadnuta dva teretna broda južno i istočno od Odese

6.8.2026.
16:09
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/HatsOffff
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Njemački teretni brod "Emil" više je puta pogođen ruskim dronovima u Crnom moru, nakon čega je na plovilu izbio požar i otkazalo nekoliko tehničkih sustava. Brod je ostao bez mogućnosti manevriranja, no svih 11 članova posade navodno je prošlo bez ozljeda.

Kako piše EuroNews, napad se dogodio u srijedu, oko 21 nautičku milju od ukrajinske Odese. Dok je trajala evakuacija posade, brod je ponovno napadnut. Među članovima posade nije bilo njemačkih državljana.

"Emil" plovi pod liberijskom zastavom, a u vlasništvu je njemačke brodarske kompanije Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG iz Hamburga.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su tijekom noći dronovima napadnuta dva teretna broda južno i istočno od Odese. Ruska strana tvrdi da su plovila prevozila vojnu opremu, no za to nisu ponuđeni neovisni dokazi.

Drugi pogođeni brod navodno je teretnjak za prijevoz žitarica "Mera Queen", koji plovi pod zastavom Gvineje Bisau. U tom je napadu poginuo jedan član posade.

Ruski NapadTeretni BrodDronoviRusko Ministarstvo Obrane
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