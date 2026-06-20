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OZBILJAN INCIDENT /

Dronom pogođen panamski brod u Crnom moru: Jedna osoba poginula

Dronom pogođen panamski brod u Crnom moru: Jedna osoba poginula
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Foto: Ilustracija: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia

U tijeku je istraga napada

20.6.2026.
7:47
Hina
Ilustracija: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia
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Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je u petak Panamska pomorska uprava (AMP).

Incident se dogodo u četvrtak, a jedan od ozlijeđenih članova u teškom je stanju, izvijestio je AMP.

Panamske vlasti prikupljaju službene informacije o napadu te su u kontaktu sa uključenim stranama.

Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju putovanje kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na sjeveru.

Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova s ​​otprilike 16 posto globalne trgovačke flote koja plovi pod njezinom zastavom.

Crno MoreUkrajinaRusijaDronBrodPanama
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