Ukrajinci udarili na Moskvu: Šire se snimke požara postrojenja rafinerije nafte

U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta, rekao je u utorak gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

Despite all the concentrated air defense around the Russian capital, the largest refinery of Moscow is burning. pic.twitter.com/FqKBK2JFK4 — (((Tendar))) (@Tendar) June 16, 2026

"Nema žrtava, a na mjesto događaje poslane su hitne službe" da bi obavile svoj posao, napisao je Sobjanin na Telegramu. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije.

A humiliating morning for the Russian dictator, as the largest refinery in Moscow and one of the largest in Russia, now burns after a barrage of Ukrainian drones bypassed the country's most protected airspace.



Processing 12.8 million tonnes per year (245,000–250,000 barrels per… pic.twitter.com/eKwRXOKld1 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 16, 2026

Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji i u 2024. godini je preradilo 11,6 milijuna tona nafte, proizvevši 2,9 milijuna tona benzina i 3,2 milijuna tona dizela, pokazuju najnoviji dostupni podaci.

Broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026., što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci, podaci na društvenim mrežama i izračuni Reutersa.

Rafinerija Gazpromnjefta opslužuje Moskovsku regiju, koja dosad nije bila među desetak ruskih regija u kojima je došlo do poremećaja u opskrbi.

Britanija uvela nove sankcije Rusiji

Velika Britanija je u utorak uvela nove sankcije protiv ruskih banaka i više desetaka brodova koje optužuje da pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije te mreže povezane s ruskim obavještajnim službama.

Paket sankcija, koji pokriva 70 novih pravnih osoba, također se odnosi na osiguravajuću kuću Rosgosstrakh te banke Yandex, Evorfinance i Wildberries. Sankcije su dio britanskih napora da povećaju pritisak na financijske i logističke mreže za koje tvrde da pomažu Kremlju u njegovom ratu protiv Ukrajine.

"Ove sankcije pogađaju brodove, novac i aktere koji podržavaju rusko ratno gospodarstvo te zauzvrat prijete europskoj sigurnosti", rekao je britanski premijer Keir Starmer koji prisustvuje samitu skupine G7 u Francuskoj.

Mjere uključuju preko 20 naftnih tankera i nekoliko brodova koji prevoze ukapljeni zemni plin (LNG). Britanska vlada je rekla da je riječ o prvom slučaju da zemlja članica skupine G7 uvodi sankcije brodove povezanima s ruskim projektom Arctic LNG 2.

Prema vladi, Velika Britanija je dosad uvela sankcije protiv gotovo 600 brodove iz takozvane "flote iz sjene" koju Kremlj koristi kako bi zaobišao sankcije.

Starmer je u ožujku dao dopuštenje vojsci da se ukrcava i zadržava brodove za koje sumnja da pomažu Rusiji da izvozi naftu usprkos zapadnim sankcijama.

Britanski komandosi su se u nedjelju ukrcali na sankcionirani naftni tanker u La Mancheu, što je bila prva takva operacija predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom.

Nove sankcije također pogađaju nešto što je Britanija opisala kao mrežu koja nabavlja opremu za ruske vojno-obavještajne službe okupljeno oko tvrtke Neptune, koju optužuje da je potajno nabavljala zapadnu tehnologiju za ruski obrambeni sektor.