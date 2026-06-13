Rusija raznijela tržnicu, objavili uznemirujuće snimke: U napadima na Ukrajinu osam mrtvih

Ruske snage tijekom protekla 24 sata izvele su novi val napada na više ukrajinskih regija, pri čemu je poginulo najmanje osam civila, a ozlijeđene su 62 osobe, izvijestile su ukrajinske regionalne vlasti. Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom noći lansirala 118 dalekometnih dronova, među kojima su bili i dronovi tipa Shahed. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je njih 110, no nekoliko letjelica ipak je pogodilo ciljeve na terenu, piše Kyiv Independent.

Jedan od najteže pogođenih bio je Dnjepropetrovsk. Ruski dronovi i vođene zračne bombe pogodili su više naselja u okrugu Sinelnikove, pri čemu su oštećene stambene zgrade, automobili i lokalna tržnica. Devet osoba je ozlijeđeno, a šest ih je završilo u bolnici. Među njima je i 40-godišnji muškarac koji se nalazi u teškom stanju. U odvojenim napadima na istoj regiji poginuo je 60-godišnji muškarac, dok su još tri osobe ozlijeđene. Vlasti navode da su ruske snage samo tijekom jednog dana izvele više od 50 napada dronovima i topništvom.

Another horrific Russian attack on Ukraine’s civilian population this morning in Dnipropetrovsk region.



Russians targeted a marketplace in Vasylkivka, leaving 1 dead and 13 injured, with the market now on fire, 8 shops and 10 trading pavilions are damaged. pic.twitter.com/bXikuXf8Cj — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 13, 2026

Teške posljedice zabilježene su i u Sumskoj oblasti, gdje su ubijena tri civila, a 17 ih je ranjeno. Jedna žena poginula je nakon što je ruski dron pogodio civilni automobil, dok je druga stradala u napadu na obiteljsku kuću. Na istoku zemlje, u Donjeckoj oblasti, poginula je jedna osoba, a sedam ih je ozlijeđeno. Ruske snage napale su naselja diljem regije dvadesetak puta tijekom proteklog dana.

U Zaporiškoj oblasti jedna je osoba izgubila život, a osam ih je ozlijeđeno. Regionalne vlasti tvrde da je tijekom jednog dana zabilježen čak 871 ruski napad na 49 naselja. Napadi nisu zaobišli ni Hersonsku oblast, gdje je poginula jedna osoba, a 15 ih je ranjeno. Oštećeni su stambeni objekti, trgovine, poslovni prostori, komunalna infrastruktura i vozila.

U Harkivskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok su tri ranjene. Ruske snage koristile su širok spektar naoružanja, uključujući vođene zračne bombe, dronove Geran, FPV dronove i druge bespilotne letjelice. Tijekom noći na udaru se našla i Mikolajivska oblast. U napadima dronovima Shahed ozlijeđene su tri osobe, među njima 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac.

Novi val napada dolazi u trenutku kada se borbe na bojišnici ne smiruju, a ruske snage nastavljaju svakodnevne udare na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu.