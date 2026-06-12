Putin gradi vojne baze duž NATO granice: 'Nismo ni blizu tome da se možemo braniti'

Ruski predsjednik Vladimir Putin širi desetke baza duž ruskih granica sa zemljama NATO-a. Otkrivaju to satelitske snimke koje je objavila danska nacionalna televizija u suradnji s obavještajnim službama. Snimke prikazuju niz građevinskih radova u protekle dvije godine, uključujući nove vojarne, skladišta i vojna vozila, piše The Sun.

Izvori tvrde da bi rusko područje Murmanska, blizu Finske i Norveške, sada moglo primiti 17.000 dodatnih vojnika. Na drugom mjestu u blizini estonske granice nakupljen je velik broj vojnih vozila. Jedan arktički kompleks, Pečenga, nalazi se samo osam kilometara od norveške granice.

"Ipak, ta se mogućnost ne može isključiti jer je Putin majstor neočekivanog. Ono što najviše zabrinjava jest to što ni Ujedinjeno Kraljevstvo ni naši europski saveznici u NATO-u nisu spremni", upozorava bivši britanski časnik, pukovnik Richard Kemp.

'Imat ćemo krvi na rukama'

U svojoj jučerašnjoj ostavci, britanski ministar obrane John Haley, rekao je da bi prema procjenama britanskih obavještajaca Rusija mogla napasti već 2030.

"Njegova ostavka pokazuje da laburistička vlada neće uložiti dovoljno sredstava u obranu kako bismo se za to pripremili", upozorava Kemp. "Stvarnost je da bismo trebali biti spremni sada i uvijek suočiti se sa svim prijetnjama koje bi nam mogle doći na put. Sramotno je što ni ova vlada ni njezini konzervativni prethodnici nisu dovoljno ozbiljno shvatili obranu kako bi zaštitili našu zemlju", dodaje.

"Ako naše snage budu morale ući u akciju bez dovoljno vojnika ili opreme, imat će krvi na rukama", upozorava Kemp.

Rusija je negirala bilo kakve planove za napad na NATO. "Rusija bi mogla gomilati trupe na granicama NATO-a, ali sumnjam da bi Putin želio bilo kakvu veliku vojnu akciju protiv NATO-a dok su mu snage zaglavljene u Ukrajini", kaže Kemp.

'Ovo su pripreme za Hladni rat'

I bivši obavještajni časnik Philip Ingram kaže da je gomilanje snaga dio duge igre Kremlja. "Priprema ovih baza sastoji se od dvije stvari. Prvo, odgovoriti na širenje NATO-a predlaganjem stvarne sposobnosti ugrožavanja granica NATO-a na vrlo dugom frontu. Drugo, postaviti uvjet da, ako Putin dođe do točke u kojoj je rat u Ukrajini završen, može se brzo naoružati i rasporediti kako bi zapravo ugrozio granice NATO-a", kaže.

"Ovo su pripreme za drugi Hladni rat. On trenutno ne može posaditi ili opremiti ove nove baze nikakvim vjerodostojnim sposobnostima", dodaje Ingram.

'Nismo ni blizu tome da se možemo braniti'

Analitičar Danske obrambene akademije Anders Puck Nielsen upozorava da baltička regija brzo postaje bure baruta. "Rusija gradi kapacitete u regiji za vođenje rata. Dakle, pitanje je gdje se nalaze. Dugoročno gledano, Rusi smatraju sukob s Europom vjerojatnim, kaže. "Međutim, rat u Ukrajini je trenutno prioritet", dodaje.

Nielsen upozorava da bi opasnost mogla brzo eskalirati ako Moskva premjesti trupe na zapad. "Ako bi Rusija samo uzela dio [svojih trupa iz Ukrajine] i prebacila ih u izravni sukob s NATO-om u baltičkim zemljama, na primjer, tada bismo bili pod ogromnim pritiskom jer nismo spremni suočiti se s 50.000 ili 100.000 ruskih vojnika u baltičkim zemljama. Nismo ni blizu tome da se možemo braniti", zaključuje.