Putin se oglasio o dronu u Rumunjskoj, a špijuni upozoravaju: 'Sprema se veliki napad'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je prerano reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski te je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu.

NATO je optužio Moskvu u petak za neodgovorno ponašanje te je obećao "braniti svaki pedalj teritorija saveznika" nakon što je Rumunjska rekla da se ruski dron zabio u stambenu zgradu tijekom napada na susjednu Ukrajinu.

"Tko u Rumunjskoj kaže da je ovo ruski dron?" Putin je pitao novinare na konferenciji za medije u Astani u Kazakhstanu. Rekao je da je tek čuo za incident jer je cijeli dan sudjelovao na razgovorima. "Nitko ne može reći koje je porijeklo drona dok se ne provede istraga", rekao je.

Putin je rekao da su ukrajinski dronovi prethodno opaženi u Finskoj, Poljskoj i baltičkim zemljama. "Prva reakcija je bila upravo kao i ova sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze. Potom, nakon kratko vremena, ispostavilo se da to nema veze s ruskim dronovima", rekao je Putin.

Putin je također odbacio opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom, rekavši da ona sama nije pregledala krhotine drona. Također je sugerirao da Rumunjska podijeli informacije o tome što se dogodilo kao i o potencijalnim fragmentima drona, tako da Moskva može provesti vlastitu istragu.

Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u petak na Telegramu, pozivajući se na obavještajne podatke.

'Imamo podatke da pripremaju novi veliki napad'

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Volodimir Zelenski je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad".

"Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade", rekao je.

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.

Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad. U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.

U objavi na Telegramu, Zelenski je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.

'Rusija nikad nije prijetila europskim zemljama'

Putin je rekao da su njegovi komentari od 9. svibnja o tome da se rat u Ukrajini bliži kraju utemeljeni na analizi ruskog napretka na bojištu.

Međutim, odbio je dati bilo kakav konkretan rok za završetak rata. Rekao je da su zapadne tvrdnje da se Rusija sprema na rat s Europom laž.

Izjavio je da "Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama", unatoč najnovijim europskim optužbama da je Moskva odgovorna za pad drona na zgradu u Rumunjskoj.

"Sve što rade je isključivo nastavak sukoba s Rusijom i opravdavanje prekomjerne potrošnje iz svojih državnih proračuna, posežući u džepove poreznih obveznika", izjavio je ruski predsjednik tijekom konferencije za novinare u Kazahstanu.

Rekao je također da se zapadni mediji trebaju sramiti zbog svoga izvještavanja o ukrajinskom napadu na učenički dom u Luhansku u kojem je stradala 21 osoba.

Zelenski: 'Aktivno se branimo'

Zelenski je poručio da Kijev nastavlja sa svojim ciljevima slabljenja i podrivanja ruskih ratnih napora, uključujući i napade dugog dometa na mete povezane s naftnom industrijom.

"Aktivno se branimo i važno je da nastavimo postizati svoje ciljeve, prvenstveno ciljati rusku logistiku i rusku naftnu industriju", rekao je Zelenski u svome noćnom video obraćanju.

"Sve što oteža Rusiji vođenje rata pomaže tome da prije dođe do mira", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ozbiljan incident u Rumunjskoj: Eksplodirao je sav ubojiti teret na dronu