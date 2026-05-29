Plenković se oglasio o udaru drona: 'Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku'

Premijer Andrej Plenković izrazio je podršku Rumunjskoj nakon udara ruskog drona u stambenu zgradu tijekom noći prilikom čega su ozlijeđene dvije osobe.

Plenković je u objavi n X-u u petak izrazio da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon onoga što je nazvao "još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu", koja se prelila na teritorij NATO-a i Europske unije.

"Snažno osuđujemo nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom", zaključio je hrvatski premijer.

Croatia stands firmly with Romania after yet another dangerous consequence of Russia’s aggression against #Ukraine spilled over onto @NATO and 🇪🇺 territory.



A Russian drone targeting Ukraine struck a residential building in Romania, injuring civilians.



We strongly condemn this… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 29, 2026

Dvoje ozlijeđenih

Ruski dron izazvao je požar na desetom katu stambene zgrade u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom blizu granice s Ukrajinom.

Dvije osobe, 51-godišnja majka i njezin 14-godišnji sin, lakše su ozlijeđeni.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice.

Jedan od dronova ušao je u rumunjski zračni prostor i srušio se na višekatnicu u Galatiju, gradu blizu granica s Moldavijom i Ukrajinom.