FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEPROMIŠLJENA ESKALACIJA' /

Plenković se oglasio o udaru drona: 'Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku'

Plenković se oglasio o udaru drona: 'Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku'
×
Foto: Profimedia, Igor Soban/PIXSELL

Ruski dron izazvao je požar na desetom katu stambene zgrade u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom blizu granice s Ukrajinom

29.5.2026.
10:18
Dunja Stanković
Profimedia, Igor Soban/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković izrazio je podršku Rumunjskoj nakon udara ruskog drona u stambenu zgradu tijekom noći prilikom čega su ozlijeđene dvije osobe. 

Plenković je u objavi n X-u u petak izrazio da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon onoga što je nazvao "još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu", koja se prelila na teritorij NATO-a i Europske unije. 

"Snažno osuđujemo nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom", zaključio je hrvatski premijer. 

Dvoje ozlijeđenih

Ruski dron izazvao je požar na desetom katu stambene zgrade u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom blizu granice s Ukrajinom.

Dvije osobe, 51-godišnja majka i njezin 14-godišnji sin, lakše su ozlijeđeni. 

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice.

Jedan od dronova ušao je u rumunjski zračni prostor i srušio se na višekatnicu u Galatiju, gradu blizu granica s Moldavijom i Ukrajinom.

DronRumunjskaRusijaRat U UkrajiniNato
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike