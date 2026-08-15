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ŠTETA /

Čilić imao savršen početak, a onda se potpuno raspao: Španjolac napravio veliki preokret

Čilić imao savršen početak, a onda se potpuno raspao: Španjolac napravio veliki preokret
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Foto: Iris van den Broek/AFP/Profimedia

Čiliću nije pomoglo ni pet aseva, a imao je svega 50 posto ubačaja prvog servisa

15.8.2026.
8:23
Hina
Iris van den Broek/AFP/Profimedia
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Marin Čilić je poražen u 1. kolu ATP Mastersa u Cincinnatiju od Španjolca Daniela Meride Aguillara s 6-3, 1-6, 1-6. 

Čilić (ATP-80) je izgubio nakon točno 100 minuta igre protiv 40. igrača svijeta. 

Marin je odlično krenuo, dobio prvi set s 6-3, a onda mu se igra potpuno raspala jer je u preostala dva seta dobio svega dva gema. Španjolac je od 1-1 u drugom setu uzeo čak devet gemova zaredom. 

Čiliću nije pomoglo ni pet aseva, a imao je svega 50 posto ubačaja prvog servisa. 

Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj, a i prvi, lani u Murciji, dobio je Merida. 

Marin čilić
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