Krenuo veliki val prema moru: Na A1 kolona od 9 kilometara, gužve na više pravaca

Na hrvatskim cestama u subotu je pojačan promet prema moru, a na pojedinim dionicama stvaraju se višekilometarske kolone. Dodatne poteškoće stvaraju prometne nesreće, radovi i posljedice požara.

Najveća gužva trenutačno je na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, gdje je između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, zbog posljedica prometne nesreće, kolona duga oko devet kilometara.

Između Zagreba i Bosiljeva te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok, također u smjeru Dubrovnika, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

Kolona kod Trakošćana proteže se u Sloveniju

Gužva je i na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko četiri kilometra, a proteže se i u Sloveniju.

Najbolji električni SUV-ovi 2026. Foto: KIA.HR 1. KIA EV3 PREDNOSTI: - Atraktivna cijena - Dugi domet ako se odlučite za veliku bateriju - Udobna vožnja NEDOSTACI: - Suparnici imaju svestranija stražnja sjedala - Manje prostora za glavu od suparnika - Nije osobito zabavno za vožnju KIA.HR 1. KIA EV3 - EV3 je nadmašio sva očekivanja. Počnimo s time kako se vozi, jer iako sve verzije EV3 dolaze s istim motorom od 201 KS, ovaj nudi sve performanse koje biste mogli poželjeti i uspio je ubrzati od 0 do 100 km/h za živahnih 7,5 sekundi. Meki ovjes EV3 pomaže ublažiti neravnine i neravnine u gradu, dok pri većim brzinama pruža predivno glatko iskustvo. KIA.COM 1. KIA EV3 Iako EV3 nije automobil koji cijeni žurnu vožnju seoskom cestom – Škoda Elroq ili Volvo EX30 su u tom pogledu bolji – on se kompetentno ponaša i lako se vozi. Na autocesti je neznatno tiši od konkurentskog Elroqa. Čak i modeli sa standardnim dometom službeno mogu prijeći do 440 kilometara između punjenja, dok verzije s dugim dometom tu brojku povećavaju na čak 600 kilometara, što je više od većine konkurenata. KIA.COM 1. KIA EV3 - Iako ćete platiti više za EV3 na svom prilazu nego za neke druge automobile na ovom popisu, i dalje mislimo da predstavlja izvanrednu vrijednost za novac kada uzmete u obzir koliko opreme dolazi standardno. Osnovne verzije Air modela EV3, i u verziji sa standardnim i u verziji s dugim dometom, ispunjavaju uvjete za nedavno najavljenu vladinu potporu za električna vozila, ali više razine opreme prelaze prag od 37.000 funti za pomoć. KIA.COM 2. ŠKODA ELROQ - PREDNOSTI: - Udoban, a opet oštar za vožnju - Vrlo prostran straga - Dobra cijena i oprema NEDOSTACI: - Stražnja sjedala ne rade ništa pametno - Nema fizičkih kontrola klime - Toplinska pumpa se dodatno naplaćuje Marko Prpic/PIXSELL 2. ŠKODA ELROQ - Škoda Elroq relativno kasni na električni SUV party, ali čekanjem i podešavanjem formule veće Škode Enyaq, češki brend je sve napravio kako treba. Kao što se i očekivalo od Škode, Elroq se fokusira na praktičnost, s puno prostora za osobu od 180 cm da sjedi iza vozača slične visine bez osjećaja skučenosti. Prtljažnik je također dobre veličine. SKODA.COM 2. ŠKODA ELROQ - U gradu, mali okretni krug Elroqa i brzo ubrzanje pomažu vam da maksimalno iskoristite svaku priliku za pretjecanje, dok je ujedno i staloženo vozilo za krstarenje autocestom. Njegove kočnice su dosljednije u osjećaju od onih konkurentskog Renault Scenica. Osim toga, s 580 kilometara službenog dometa, duža putovanja su prava sitnica. SKODA.COM 2. ŠKODA ELROQ - Tu je i cijena, pri čemu su čak i verzije s najvišim rasponom opreme znatno jeftinije od konkurencije. SKODA.COM 3. RENAULT 4 - PREDNOSTI: - Dobar u vožnji - Primamljive cijene - Praktičan prtljažnik NEDOSTACI: - Stražnja sjedala su uska za odrasle - Neki konkurenti imaju dulja jamstva RENAULT.HR 3. RENAULT 4 - Ovaj mali električni SUV temelji se na trenutnom izboru za automobil godine u kategoriji What Car?, Renaultu 5 – i kao takvom, očekivanja od njega su bila visoka. Srećom, pruža udobnu, dobro kontroliranu vožnju, živahne performanse i način vožnje s jednom papučicom koji olakšava vožnju u prometu s puno zaustavljanja i kretanja. renault.hr 3. RENAULT 4 - Službeni domet do 400 kilometara možda nije toliko velik koliko Kia EV3 može podnijeti, ali je i dalje konkurentan uz konkurente, uključujući Jeep Avenger Electric i Vauxhall Mokka Electric. A što se tiče unutarnjeg prostora, u prtljažnik Renaulta 4 možete staviti više nego u te modele. RENAULT.COM 3. RENAULT 4 - Viši ljudi će otkriti da imaju puno mjesta za istezanje sprijeda u Renaultu 4, ali dok je prostor za noge na stražnjim sjedalima impresivan, prostor za glavu je puno uži, a viši putnici će otkriti da im glave dodiruju oblogu krova. Ne samo da su četiri modela cijenom ispod većine konkurenata, već bi se sve verzije trebale kvalificirati i za Vladin program potpora za električne automobile. renaul.hr 4. SMART #3 - PREDNOSTI: - Ugodan u vožnji - Pametna unutrašnjost - Izvrsna ocjena sigurnosti NEDOSTACI: - Malo nestabilna vožnja pri malim brzinama - Mali prtljažnik - Konkurenti mogu 'dogurati' dalje s jednim punjenjem SMART.COM 4. SMART #3 - Suprotno onome što mu ime sugerira, #3 je drugi model koji se pridružio Smartovoj revitaliziranoj ponudi. I suprotno onome što biste mogli pomisliti gledajući ga, to je više od samo #1 s nižom linijom krova. SMART.COM 4. SMART #3 - Iako dijele mnoge komponente, #3 je duži i širi od svog brata. Kao rezultat toga, umjesto da bude ugrožen svojim elegantnijim oblikom, poboljšava već izvrsni #1 na korisne načine. Ta dodatna duljina znači veći prtljažnik, što #3 čini praktičnijim prijedlogom za obitelji. Štoviše, još uvijek ima puno prostora na stražnjim sjedalima i unutrašnjost koja je izrađena od visokokvalitetnih materijala i prepuna tehnologije. SMART.COM 4. SMART #3 - #3 je također još bolji za vožnju od #1 i ima nešto veći domet (oko 400 kilometara). Ipak, broj 3 je samo neznatno skuplji od svog brata – i jeftiniji je od coupe SUV konkurenata kao što su Škoda Enyaq Coupé i Volvo EC40. SMART.COM 5. RENAULT SCENIC - PREDNOSTI: - Dugi domet između punjenja - Jeftiniji od mnogih konkurenata - Pet zvjezdica za sigurnost na Euro NCAP testu NEDOSTACI: - Svestranost stražnjih sjedala mogla bi biti bolja - Spužvast osjećaj na papučici kočnice - Nije osobito brz IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia 5. RENAULT SCENIC - Renault je preuredio ovjes i sada je novi Scenic puno udobniji. Istina, za to plaćate većim naginjanjem karoserije u zavojima nego što to dobivate kod nekih konkurenata. renault.hr 5. RENAULT SCENIC - Međutim, postoji obilje prianjanja, a precizno upravljanje omogućuje vam da prednji kraj postavite točno tamo gdje želite. RENAULT.HR 5. RENAULT SCENIC - Prostrana i visokokvalitetna unutrašnjost koja ima nekoliko promišljenih detalja koji olakšavaju obiteljski život doprinosi privlačnosti Scenica. A ako se odlučite za veću bateriju, dobivate službeni domet do 610 kilometara. renault.hr 6. GENESIS GV60 - PREDNOSTI: - Predivna unutrašnjost - Iznimno tih u vožnji - Odličan infotainment sustav NEDOSTACI: - Prtljažnik nije baš velik - prostor straga je prosječan - dodatne kamere nisu tako dobre kao tradicionalni retrovizori genesis.com 6. GENESIS GV60 - GV60 ne samo da nudi velikodušan domet do 515 kilometara i ultra brzo punjenje (što znači da punjenje od 10-80% može trajati samo 20 minuta), već je i vrlo profinjen i ima prekrasno elegantnu unutrašnjost. genesis.com 6. GENESIS GV60 - S GV60, luksuzni korejski brend Genesis uzeo je temelje izvrsne Kie EV6 i dodao dodatni sloj blještavila. genesis.com 6. GENESIS GV60 - Istina, za GV60 ćete platiti više nego za EV6, ali za svoj novac dobivate mnogo pogodnosti; na primjer, svi GV60 dolaze s bežičnim punjenjem telefona, dvozonskom klimom i adaptivnim tempomatom. genesis.com 7. SMART #1 PREDNOSTI: Izvrstan u vožnji - udobna, visokokvalitetna unutrašnjost - Izvrsna ocjena sigurnosti NEDOSTACI: - Mali prtljažnik - Malo nestabilna vožnja pri malim brzinama - Učinkovitost bi mogla biti bolja SMART.COM 7. SMART #1 Ne tako davno, Smart je proizvodio samo male gradske automobile s malim dometom, dok sada marka nudi dva najbolja mala električna SUV-a u prodaji. SMART.COM 7. SMART #1 Možda iznenađujuće, dugi popis atributa modela broj 1 uključuje ozbiljne performanse - zapravo u testovima je nadmašio svoje službeno vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h, za samo 5,8 sekundi. To je brže nego što to može postići BYD Atto 3 slične cijene ili skuplji Kia Niro EV. SMART.COM 7. SMART #1 Nemojte misliti da je #1 skroman. Njegova unutrašnjost izgleda i djeluje vrhunsko, a nekoliko putnika od 180 cm neće se osjećati skučeno na stražnjim sjedalima. Jedino je prtljažnik malo razočaravajući, osim ako ne pomaknete klizna stražnja sjedala prema naprijed i žrtvujete malo prostora za noge. SMART.COM 8. BMW iX3 - PREDNOSTI: - Brzo punjenje i vrlo dug službeni domet - Udobna vožnja, a opet dobro upravljanje - Puno prostora za putnike i dobar prtljažnik NEDOSTACI: - Postoje jeftinije alternative - Nije tako dobro opremljen kao neki konkurenti HALIL SAGIRKAYA/AFP/Profimedia 8. BMW iX3 Osim nekih stilskih detalja i činjenice da je motor s unutarnjim izgaranjem zamijenjen električnim motorom, teško biste razlikovali BMW iX3 od njegovog brata s motorom s unutarnjim izgaranjem, BMW-a X3. BMW.COM 8. BMW iX3 To ipak nije loše, jer znači da dobivate elegantan i prostran SUV s, između ostalog, velikim prtljažnikom i jednim od najboljih infotainment sustava koje ćete pronaći u bilo kojem novom automobilu. BMWUSA.COM 8. BMW iX3 Kombinirajte te atribute s gipkom vožnjom, sigurnim upravljanjem i respektabilnim dometom do 800 kilometara, i iX3 je lako preporučiti. Samo imajte na umu da su neki konkurenti brži - i u smislu ubrzanja i brzine punjenja. BMWUSA.COM 9. ŠKODA ENYAQ - PREDNOSTI: - Iznimno praktičan - Verzija '85 ima impresivan domet - Udoban i jednostavan za vožnju NEDOSTACI: - Osrednji domet od početne verzije 50 - Poželjet ćete dodati opcije, poput toplinske pumpe - Mogućnost bržeg punjenja ograničena je na verziju '85 ROBO HUBAČ/News and Media/Profimedia 9. ŠKODA ENYAQ - Škodin prvi električni automobil po mjeri praktičan je i dobar za vožnju, s udobnom vožnjom i sigurnim upravljanjem. skoda.hr 9. ŠKODA ENYAQ - Dobivate i puno opreme, čak i najjeftiniji model dolazi s dvozonskom klimom, 19-inčnim aluminijskim naplatcima i tempomatom. Međutim, domet ove verzije '60' je kratak, pa se preporučujemo nadogradnju na '85', koja službeno može prijeći oko 550 kilometara. ROBO HUBAČ/News and Media/Profimedia 9. ŠKODA ENYAQ - Za tu cijenu, kvaliteta unutrašnjosti Enyaqa je dobra, a sve se čini izgrađenim za suočavanje s grubim obiteljskim životom. skoda.hr 10. VOLVO EX30 - PREDNOSTI: - Udoban i staložen - Elegantna unutrašnjost, posebno u Ultra opremi - Konkurentna početna cijena u odnosu na konkurenciju NEDOSTACI: - Ta početna verzija ima prilično kratak domet - Kontrole koje odvlače pažnju - Prostor na stražnjim sjedalima je tek u redu Manfred Segerer/imago stock&people/Profimedia 10. VOLVO EX30 - Najmanji Volvoov električni SUV među svojim ključnim konkurentima ima Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV i Smart #1, a impresionira nudeći udobnost i luksuz za relativno skromnu cijenu. Belga/ddp USA/Profimedia 10. VOLVO EX30 - Doista, unatoč tome što je jeftiniji od nekih od tih automobila, EX30 je iznutra prilično luksuzan, s materijalima koji izgledaju i osjećaju se skupo. U međuvremenu, standardna oprema je obilna; uključuje adaptivni tempomat, električna vrata prtljažnika, grijana prednja sjedala i dvozonsku klimu. volvocars.com 10. VOLVO EX30 - Držali bismo se jeftinijih verzija EX30 s jednim motorom i produženim dometom, koje bi trebale pružiti dovoljno performansi za većinu obitelji, a istovremeno će ublažiti vašu anksioznost oko dometa. Doista, sa službenim dometom do 475 kilometara s baterijom od 64 kWh, dovest će vas dalje između punjenja nego #1 ili Jeep Avenger. A kada se ipak trebate zaustaviti, dopunjavanje od 10-80% može trajati samo 26 minuta. volvocars.com

Na autocesti A7 Rupa-Križišće pojačan je promet između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće.

Usporeno se vozi i na državnoj cesti DC1 kod Klinča Sela u smjeru juga, kao i u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

Na Krčkom mostu pojačan je promet prema otoku Krku.

Požari utječu na promet kod Omiša i na Pelješcu

Problema ima i na cestama na područjima pogođenima požarima. U Omišu je za sva vozila zatvorena omiška obilaznica (DC553).

Na Pelješcu se na državnoj cesti DC414 između Prizdrine i Potomja te na lokalnoj cesti Kuna Pelješka-Pijavičino prometuje jednim prometnim trakom.

Oprez zbog hodočasnika

Na blagdan Velike Gospe očekuje se velik broj hodočasnika na cestama, osobito na prilazima marijanskim svetištima. Vozače se zbog toga poziva na dodatan oprez, smanjenje brzine i pozornost na pojedince i skupine hodočasnika koji se kreću uz prometnice.

Danas, 15. kolovoza, od 14 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju vrijedit će i zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana će vrijediti i u nedjelju, 16. kolovoza, od 12 do 23 sata.

Zabrana se ne odnosi na autoceste ni na državnu cestu DC1.