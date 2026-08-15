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VOZAČI, OPREZ! /

Krenuo veliki val prema moru: Na A1 kolona od 9 kilometara, gužve na više pravaca

Krenuo veliki val prema moru: Na A1 kolona od 9 kilometara, gužve na više pravaca
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Foto: HAK

Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko četiri kilometra, a proteže se i u Sloveniju

15.8.2026.
9:12
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
HAK
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Na hrvatskim cestama u subotu je pojačan promet prema moru, a na pojedinim dionicama stvaraju se višekilometarske kolone. Dodatne poteškoće stvaraju prometne nesreće, radovi i posljedice požara.

Najveća gužva trenutačno je na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, gdje je između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, zbog posljedica prometne nesreće, kolona duga oko devet kilometara.

Između Zagreba i Bosiljeva te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok, također u smjeru Dubrovnika, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

Kolona kod Trakošćana proteže se u Sloveniju

Gužva je i na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko četiri kilometra, a proteže se i u Sloveniju.

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Foto: KIA.HR
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Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti
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Na autocesti A7 Rupa-Križišće pojačan je promet između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće.

Usporeno se vozi i na državnoj cesti DC1 kod Klinča Sela u smjeru juga, kao i u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

Na Krčkom mostu pojačan je promet prema otoku Krku.

Požari utječu na promet kod Omiša i na Pelješcu

Problema ima i na cestama na područjima pogođenima požarima. U Omišu je za sva vozila zatvorena omiška obilaznica (DC553).

Na Pelješcu se na državnoj cesti DC414 između Prizdrine i Potomja te na lokalnoj cesti Kuna Pelješka-Pijavičino prometuje jednim prometnim trakom.

Oprez zbog hodočasnika

Na blagdan Velike Gospe očekuje se velik broj hodočasnika na cestama, osobito na prilazima marijanskim svetištima. Vozače se zbog toga poziva na dodatan oprez, smanjenje brzine i pozornost na pojedince i skupine hodočasnika koji se kreću uz prometnice.

Danas, 15. kolovoza, od 14 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju vrijedit će i zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana će vrijediti i u nedjelju, 16. kolovoza, od 12 do 23 sata.

Zabrana se ne odnosi na autoceste ni na državnu cestu DC1.

 

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