Ne sjećamo se kad je neki automobil plijenio ovoliko pažnje na cesti: A cijena izaziva nevjericu

Na hrvatsko automobilsko tržište, već ionako uzburkano dolaskom novih brendova s Istoka, stigao je još jedan igrač koji ne namjerava stajati po strani. Zove se Forthing S7 REEV, a dolazi iz golemog Dongfeng koncerna. Ovo nije samo još jedna kineska limuzina. Riječ je o automobilu koji naizgled pati od krize identiteta – vozi se na struju, ali u sebi nosi i benzinski motor. Ipak, ta "kriza" je zapravo njegov najjači adut.

S obećanim dometom od preko tisuću kilometara i cijenom od 32.990 eura, S7 REEV ne kuca na vrata, već ih razvaljuje, tjerajući nas da preispitamo sve što smo mislili da znamo o omjeru uloženog i dobivenog.

Nakon što su s modelom T5 EVO pokazali da znaju napraviti dopadljiv i prihvaćen SUV, Forthing sada cilja na kupce etabliranih limuzina poput Škode Superb PHEV, nudeći paket koji je na papiru gotovo predobar da bi bio istinit.

Foto: Bojan Terglav

Revolucija na kotačima ili samo pametan trik?

Ključ razumijevanja ovog automobila leži u akronimu REEV – Range Extended Electric Vehicle. Za razliku od klasičnih plug-in hibrida, gdje benzinski i električni motori često rade zajedno kako bi pokretali kotače, Forthing S7 REEV koristi radikalno drugačiji pristup. Njegove kotače, i to isključivo stražnje, uvijek i bez iznimke pokreće električni motor snage 154 kW (218 KS) i 310 Nm okretnog momenta. Gdje je onda kvaka s benzinskim motorom?

Foto: Bojan Terglav

Pa, 1,5-litreni četverocilindraš ispod prednjeg poklopca nikada izravno ne pogoni automobil. Njegov jedini zadatak je da radi kao tihi agregat, odnosno generator koji proizvodi električnu energiju i puni bateriju kada se ona isprazni.

U praksi to znači da vozač uvijek uživa u iskustvu vožnje električnog automobila: trenutnom odzivu na gas, tišini i uglađenosti. Nestaje, međutim, najveći strah potencijalnih vlasnika električnih vozila – anksioznost oko dometa. Kada se litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija kapaciteta 28,4 kWh isprazni nakon stotinjak i pedeset kilometara gradske ili međugradske vožnje, benzinski motor se neprimjetno pali i počinje proizvoditi struju, omogućujući vam da nastavite putovanje bez potrebe za zaustavljanjem na punionici.

Foto: Bojan Terglav

To je koncept koji spaja najbolje od oba svijeta: ekološku prihvatljivost i niske troškove gradske vožnje na struju s neograničenom slobodom i praktičnošću benzinca na dugim putovanjima.

Aerodinamični div koji zbunjuje prolaznike

Forthing S7 REEV je automobil koji ne može proći nezapaženo. S dužinom od gotovo pet metara (4.935 mm) i širinom od preko 1,9 metara, ova limuzina D-segmenta ima impozantnu pojavu na cesti. Njegov dizajn je podređen jednom cilju: aerodinamici. Svaka linija, od niskog prednjeg kraja preko položenog vjetrobranskog stakla do fastback stražnjeg dijela koji podsjeća na coupe, osmišljena je kako bi što lakše sjekla zrak.

Rezultat je svjetski rekordan koeficijent otpora zraka za serijski automobil od samo 0,191 Cd. Ta brojka nije samo marketinški trik; izravno se odražava na nižu potrošnju energije i veći domet. Dizajn je toliko upečatljiv i neuobičajen za naše ceste da nam se još nije dogodilo da je neki automobil izazvao baš takvu pomutnju na cesti.

Non stop su nam prolaznici i drugi vozači upućivali znatiželjne poglede, a konkretno me jedan prijatelj, ugledavši automobil, iskreno upitao: "Što je to? Ferrari?", očito zbunjen agresivnim linijama i značkom koja podsjeća na propetog konjića. Vrata bez okvira dodatno pojačavaju taj premium, gotovo egzotičan dojam.

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost: Svemirski brod s nekoliko zemaljskih kompromisa

Unutar kabine, S7 REEV nastavlja s modernim i minimalističkim pristupom. Dominira ogroman, okomito postavljen središnji zaslon osjetljiv na dodir dijagonale 15,6 inča, putem kojeg se upravlja gotovo svim funkcijama vozila. Ispred vozača nalazi se manji, 8,8-inčni digitalni zaslon s osnovnim informacijama.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Zahvaljujući velikom međuosovinskom razmaku od 2.915 mm, prostora ima u izobilju, pogotovo na stražnjoj klupi gdje se putnici mogu udobno smjestiti. Osjećaju prostranosti pridonosi i golemi panoramski krov površine 1,9 četvornih metara. Materijali na gornjem dijelu armaturne ploče i upravljaču su mekani i ugodni na dodir, a sjedala presvučena umjetnom kožom su iznimno udobna, s time da prednja dolaze serijski s grijanjem, a vozačevo ima i ventilaciju.

Ipak, upravo se ovdje vide kompromisi nužni za postizanje ovako niske cijene. Dok gornji dijelovi kabine odišu premium dojmom, donji dijelovi vrata izrađeni su od tvrde plastike. Spomenuti panoramski krov nema električno sjenilo, već se dobiva ručno sjenilo koje se pomoću kvačica postavlja ispod stakla. Na stražnjoj klupi nedostaje središnji naslon za ruke, a klupa se ne može preklopiti djelomično, već samo u komadu. Infotainment sustav je vizualno dopadljiv, ali ponekad spor i zahtijeva strpljenje. Sitnice poput 'plastičnog' zvuka pokazivača smjera odaju da se štedjelo na detaljima koji kod europskih proizvođača čine razliku.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Što kažu brojke, a što otkriva stvarna vožnja?

Službeni podaci obećavaju mnogo. Čisto električni doseg po WLTP standardu iznosi 156 kilometara, što je više nego dovoljno za dnevne potrebe većine vozača. Kada se u jednadžbu uključi i 45-litarski spremnik benzina, kombinirani domet raste na nevjerojatnih 1.250 kilometara. Iako je naš test u realnim uvjetima pokazao da je realnija brojka bliže 900 kilometara, to je i dalje autonomija s kojom možete bezbrižno putovati Europom.

Ubrzanje od nula do 100 km/h traje 7,2 sekunde, dok je maksimalna brzina elektronički ograničena na 165 km/h. To nisu performanse od kojih zastaje dah, ali su i više nego dovoljne za sigurno i uvjerljivo kretanje u svim uvjetima.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

U vožnji, S7 REEV ugodno iznenađuje. Opremljen je adaptivnim amortizerima i nudi četiri načina vožnje (Eco, Normal, Sport, Sport+) koji osjetno mijenjaju karakter automobila. U udobnom načinu rada plovi cestom i upija neravnine, dok u sportskom postaje osjetno tvrđi i direktniji. Unatoč pozamašnoj masi od 1.855 kg, u zavojima se ponaša sigurno i predvidivo, no stražnji pogon zahtijeva dozu opreza na mokroj i skliskoj podlozi.

Najbolje se ipak osjeća na otvorenim cestama i autocesti, gdje do izražaja dolazi njegova udobnost i tišina, tek povremeno narušena bukom kotrljanja guma. Što se tiče potrošnje, kada radi kao hibrid s praznom baterijom, u prosjeku troši između pet i sedam litara benzina na 100 km, ovisno o stilu vožnje. Baterija se na brzom DC punjaču snage 80 kW može napuniti do 80 posto za oko 30 minuta.

Konačna računica

Na kraju dana, sve se svodi na cijenu. Forthing S7 REEV u Hrvatskoj košta 32.990 eura, s uključenim svim davanjima do registracije. U tu cijenu je uključena sva prethodno navedena oprema – od kamera 360 stupnjeva, adaptivnog tempomata i sustava autonomne vožnje razine L2+, do grijanih i ventiliranog vozačevog sjedala.

Foto: Bojan Terglav

Ne postoje paketi opreme niti nadoplate. Kao dodatni poticaj, zastupnik Auto Hrvatska prvim kupcima nudi poseban promotivni paket vrijedan preko 3.000 eura, koji uključuje petogodišnje redovno održavanje i policu obveznog i kasko osiguranja za prvu godinu. Time se efektivna cijena vozila spušta ispod granice od 30.000 eura.

Kada se to stavi u kontekst cijena znatno manjih i slabije opremljenih hibridnih modela na tržištu, ponuda postaje gotovo nevjerojatna. Pouzdanost je pokrivena jamstvom od pet godina ili 150.000 km na vozilo te osam godina ili 200.000 km na bateriju.

Foto: Bojan Terglav

Forthing S7 REEV je kompleksan i fascinantan automobil. On je dokaz da kineski proizvođači ne samo da su sustigli, već u nekim segmentima i prestigli europsku konkurenciju, pogotovo kada je riječ o inovativnim pogonskim rješenjima i agresivnoj cjenovnoj politici. Iako nije bez mana i očitih kompromisa, nudi paket prostranosti, opreme, tehnologije i, najvažnije, slobode od punjača, po cijeni za koju je donedavno bilo nemoguće kupiti ovakav automobil. Možda je malo zbunjen oko svog identiteta, ali za tu cijenu, tko smo mi da mu sudimo?