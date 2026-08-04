Džeko potpisao novi ugovor, a Amra odmah krenula u akciju: ‘Dok muž potpisuje, žena gleda kuće’

Nakon vijesti da je bosanskohercegovački nogometni reprezentativac i kapetan Edin Džeko (40) produžio ugovor sa Schalkeom i 04, njegova supruga, bivša manekenka i glumica Amra Džeko (41), odmah mu je javno pružila podršku.

Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelila fotografije s predstavljanja u novom klubu, a uz poruku: „Dok muž potpisuje, žena gleda škole i kuće. Timski rad“, dala je naslutiti da obitelj već razmišlja o selidbi i organiziranju novog života u Njemačkoj.

Dok Džeko misli na teren, Amra očito brine o svemu izvan njega, pa su još jednom pokazali da velike promjene prolaze najlakše kada se odrađuju kao pravi tim. Nogometaš će u novom klubu nositi dres s brojem 10, a supružnici su zajedno pozirali i u Schalkeovim dresovima.

Podsjetimo, Amra i Edin u braku su od 2016. godine i imaju četvero zajedničke djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, dok Amra iz prethodnog braka ima i kćer Sofiju.

Foto: Elvis BARUKCIC/AFP/Profimedia

Posljednjih su tjedana obiteljski odmarali na hrvatskoj obali, a dio ljeta proveli su na dubrovačkom području i Pelješcu.