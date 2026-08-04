FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO KAŽETE? /

Plenković obećao: 'Prosječna plaća do kraja mandata bit će 1600 eura'

Plenković obećao: 'Prosječna plaća do kraja mandata bit će 1600 eura'
×
Foto: Shutterstock/Lucija Ocko/Pixsell

Vlada će u listopadu održati konzultacije s poslodavcima i sindikatima nakon čega će donijeti odluku o visini minimalne plaće

4.8.2026.
14:09
Hina
Shutterstock/Lucija Ocko/Pixsell
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da će do kraja mandata 2028. godine prosječna plaća u Hrvatskoj iznositi 1600 eura te najavio da će Vlada odluku o novoj minimalnoj plaći donijeti u listopadu.

"Naša je ambicija da prosječna plaća bude 1600 eura na kraju trećeg mandata. Mi smo već sada preko 1550 eura, idemo prema tom cilju i on će biti ostvaren bez dileme, što znači da racionalno planiramo", kazao je Plenković u izjavi novinarima u Bolu na otoku Braču, nakon svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana općine.

Vlada će u listopadu održati konzultacije s poslodavcima i sindikatima, najavio je premijer, nakon čega će donijeti odluku o visini minimalne plaće koja trenutačno iznosi 1050 eura bruto.

"Uvijek smo nastojali podići minimalnu plaću, više nego sve vlade prije nas, a, s druge strane, vodili računa da to bude održivo za poslodavce u onim sektorima gdje, nažalost, ima ljudi koji rade za minimalnu plaću", naglasio je.

'Minimalna plaća rasla za 134 posto'

U zadnjih je deset godina, ističe predsjednik Vlade, minimalna plaća rasla za 134 posto, prosječna i medijalna plaća za više od 100 posto.

"Spremni smo donijeti i kompenzacijske mjere, gdje država svojim transferima financira povećanje minimalne plaće za period od nekoliko mjeseci i na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju financirati ta povećanja plaća", rekao je.

Premijer je izrazio zadovoljstvo rezultatima turističke sezone, dodavši da je hrvatski turizam zadržao konkurentnost. ''Prvih sedam mjeseci smo u plusu, sezona je bolja nego prošlogodišnja, što se vidi iz fiskalizacije, iz prometa'', kazao je.

Andrej PlenkovićBračProsječna PlaćaProsječna Plaća U HrvatskojMinimalacPlaća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike