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LJETNA IDILA /

Kaja i Karlo uživaju na Hvaru, a jedan član ekipe svima je zapeo za oko

Kaja i Karlo uživaju na Hvaru, a jedan član ekipe svima je zapeo za oko
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Foto: Instagram/Screenshot

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Kaja i Gospodin Savršeni Karlo s pratiteljima su podijelili djelić ljetovanja na Hvaru, a romantične prizore upotpunio je njihov četveronožni ljubimac

4.8.2026.
14:50
Hot.hr
Instagram/Screenshot
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Slovenska influencerica i pobjednica hrvatske sezone 'Gospodina Savršenog' Kaja Casar (27) ljeto provodi na Hvaru sa svojim partnerom i Gospodinom Savršenim Karlom Godecom (27). Na Instagramu je podijelila video u kojem je sažela njihove posljednje dane provedene na brodu, a uz romantične prizore zaljubljenog para posebnu je pažnju privukao njihov četveronožni ljubimac.

"Sedam dana na brodu, dvoje ljudi, jedan pas i bezbroj lijepih trenutaka", napisala je Kaja uz objavu. Video prikazuje kupanje u kristalno čistom moru, skakanje s broda, zalaske sunca i opuštanje na palubi, dok njihov pas vjerno prati svaki njihov korak i očito jednako uživa u morskoj avanturi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaja Casar (@casarkaja)

Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i komentare. "Predivni ste", "Najljepši par" i "Mile baš uživa", samo su neke od poruka koje su im ostavili pratitelji, oduševljeni prizorima s Hvara.

Podsjetimo, Kaja i Karlo upoznali su se u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog', u kojoj je upravo Kaja osvojila Karlovo srce. Od završetka showa ne skrivaju da uživaju u zajedničkom životu, a svoje pratitelje redovito uveseljavaju zajedničkim fotografijama i snimkama s putovanja. 

Kaja CasarKarlo GodecGospodin SavršeniLjeto
komentara
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