Pogledajte što su Karlo Godec i Kaja stvorili na Braču: Razlika je nevjerojatna

Karlo Godec (27), kojeg je publika upoznala u showu "Gospodin Savršeni", ovog ljeta zasukao je rukave i pokazao da se ne boji fizičkog rada. Vrijeme na Braču iskoristio je za uređenje dvorišta, a rezultate velike preobrazbe ponosno je podijelio s pratiteljima na Instagramu. Nakon dana provedenih u radu, on i njegova partnerica Kaja Casar (27) sada uživaju u svojoj maloj ljetnoj oazi.

U videu koji je objavio Karlo je pokazao kako je izgledao cijeli proces uređenja. Na početku se vidi zapušteno zemljište sa suhom zemljom i kamenim zidovima, a zatim slijedi potpuna transformacija prostora. "To je to od uređivanja dvorišta za ovu godinu. A sad ide uživanje", napisao je uz objavu.

Središnje mjesto novouređenog dvorišta zauzeo je veliki montažni bazen u kojem su Karlo, Kaja i njihovi prijatelji odmah potražili osvježenje, a pažnju je ukrao i njihov psić koji je uživao odmarajući na madracu na napuhavanje.

Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne komentare pratitelja koji su pohvalili trud mladog para. "Ma krasno, uživajte, zaslužili ste!", "Bravo! Predivni i vrijedni mladi ljudi" i "Svaka čast, baš ste vrijedni", samo su neke od poruka podrške koje su im ostavili ispod objave.

Podsjećamo, Karlo i Kaja svoju su ljubav započeli u showu "Gospodin Savršeni". Iako su ih kamere spojile pred televizijskom publikom, svoju su vezu nastavili graditi daleko od reflektora te danas često na društvenim mrežama dijele zajedničke trenutke s putovanja, treninga i svakodnevice. Nedavno su otkrili i da su oboje uspješno položili ispit za voditelja brodice pa ovog ljeta planiraju unajmiti plovilo i istraživati skrivene uvale i otoke duž jadranske obale.