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KAKAV PEH! /

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' doživjela nezgodu na Braču: 'Prvi dan na moru i odmah...'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' doživjela nezgodu na Braču: 'Prvi dan na moru i odmah...'
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Foto: @casarkaja

Unatoč neugodnosti, simpatična Slovenka nije dopustila da joj nezgoda pokvari odmor

29.6.2026.
14:51
Hot.hr
@casarkaja
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Kaja Casar (27), koju je publika upoznala u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', prošlog je vikenda uživala na sunčanom Braču, no odmor nije prošao bez manje nezgode.

Naime, Kaja je putem Instagrama otkrila da se već prvog dana susrela s neugodnom situacijom.

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' doživjela nezgodu na Braču: 'Prvi dan na moru i odmah...'
Foto: Instagram Story

"Prvi dan na moru i odmah stanem na vijak. Na sreću nije ništa ozbiljno, nije ušlo preduboko", poručila je u objavi.

Unatoč neugodnosti, simpatična Slovenka nije dopustila da joj nezgoda pokvari odmor pa je ostatak dana provela kupajući se i opuštajući uz more.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaja Casar (@casarkaja)

 

Koliko uživa u ljetnim danima, svjedoče i njezine nedavne objave na Instagramu. Posebnu pažnju pratitelja privukla je njezina besprijekorna linija, koju je dodatno istaknula u elegantnom bijelom badiću.

Kroz seriju od sedam pomno odabranih fotografija Kaja je dočarala čarobnu atmosferu takozvanog "zlatnog sata", dijela dana neposredno prije zalaska sunca. Pozirala je u plićaku kristalno čistog mora, dok se iza nje pružala mirna pučina, a u daljini su se nazirale planine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaja Casar (@casarkaja)

Osvojila srce Karla Godeca

Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a upravo joj je on u velikom finalu uručio posljednju ružu. Zbog ljubavi se s Tenerifa preselila u Zagreb, gdje danas zajedno žive.

Njihova veza od samog je početka pod budnim okom javnosti, a par redovito dijeli trenutke iz zajedničkog života, od putovanja do svakodnevnih situacija. Nedavno su se pojavila i nagađanja o mogućoj trudnoći, no Kaja i Karlo takve su glasine ubrzo demantirali.

Kaja CasarGospodin Savršeni 2026Ljetovanje
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