Maida iz 'Gospodina Savršenog' završila na hitnoj pa od nezgode napravila modno snimanje
Maida Ribić zbog ozljede završila na hitnoj, ali pozitivan stav nije nestao
Maida Ribić (30), pobjednica prošlogodišnjeg showa "Gospodin Savršeni", još je jednom pokazala da je za nju svaka situacija prilika za stvaranje jedinstvenog sadržaja. Umjesto da je nezgoda s visokom potpeticom obeshrabri, Maida je svoj neočekivani posjet hitnoj službi pretvorila u scenu za pamćenje, dokazavši da dobar duh i smisao za humor mogu nadvladati i bol.
Od glamurozne večeri do gipsa
Sve je započelo kao glamurozna večer, no završilo je s ozljedom. "Plot twist večeri: štikla 1: ligament 0", napisala je Maida u opisu objave na Instagramu, jasno dajući do znanja što se dogodilo.
Međutim, umjesto da dopusti da joj ozljeda pokvari raspoloženje, odlučila je iz situacije izvući najbolje. "Vibe i dalje 10/10", dodala je, a serija fotografija to i potvrđuje. Na fotografijama Maida, odjevena u elegantnu bijelu kombinaciju, pozira u bolničkoj sobi s nogom u gipsu, smije se i zabavlja kao da je na modnom snimanju. U ovoj avanturi nije bila sama; društvo joj je pravila prijateljica Maja Topčagić, za koju je u šali napisala: "Lonac i poklopac taking over Urgentni Centar".
Ova svestrana Sarajka, koja se bavi modelingom, grafičkim dizajnom i fitnessom, navikla je plijeniti pažnju. Nakon uspjeha u reality showu, nastavila je nizati uspjehe, a nedavno je njezino lice osvanulo na billboardu na Times Squareu u New Yorku u sklopu jedne modne kampanje. Njezin pristup pretvaranja nezgode u zabavan sadržaj pokazuje zašto je postala toliko popularna na društvenim mrežama.
"Ti i od katastrofe napraviš provod"
Njezini pratitelji bili su oduševljeni ovakvim pristupom, a komentari podrške i divljenja brzo su se zaredali. "Majdi kraljice, pa ti i od katastrofe napraviš provod!", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu: "Stoji ti i to", "Bar ti se slaže uz outfit" i "Ti si kraljica", hvaleći njezinu sposobnost da ostane pozitivna. Mnogi su joj, naravno, poželjeli i brz oporavak te "puno šarenih potpisa na gipsu".