Maida iz 'Gospodina Savršenog' osvanula na billboardu u New Yorku

Maidu Ribić javnost je upoznala u četvrtoj sezoni showa ''Gospodin Savršeni'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, bez reklama. Iako se njezina ljubav s Milošem Mićovićem nije nastavila nakon pobjede u showu, svakako dijeli s pratiteljima koliko uživa u svakodnevnom životu, kao i da su joj se nakon emisije otvorili mnoga vrata po pitanju karijere.

Brojni brendovi prepoznali su njezin potencijal, a nedavno je na Instagramu objavila da je imala priliku ostvariti jedan od svojih najvećih snova. Njezino je lice osvanulo na velikom billboardu na legendarnoj lokaciji Times Squarea u New Yorku.

''To je osjećaj koji ne mogu ni opisati. Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti. Još kad znam da je iza svega kolekcija od umjetne kože od gina i piva, priča dobiva potpuno novu dimenziju'', napisala je u opisu objave.

Podsjetimo da je Maida poznata i kao strastvena zaljubljenica u putovanja. Ovog ljeta imala je priliku posjetiti Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju gdje je uživala u atmosferi jednog od najpoznatijih glazbenih festivala na svijetu... Tomorrowlandu.

Propuštene epizode showa ''Gospodin Savršeni'' ne propustite na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nijemci i Turci u svađi, a čiji kebab Hrvati više vole? 'To je njemačka izmišljotina, ali...'