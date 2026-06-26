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Bile su bliske: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se dogodilo između nje i Antonele

Bile su bliske: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se dogodilo između nje i Antonele
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Foto: Kaja Casar/Instagram/Screenshot

Sudeći prema njihovim planovima, Kaju i Karla čeka aktivno ljeto

26.6.2026.
13:20
Hot.hr
Kaja Casar/Instagram/Screenshot
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Kaja Casar (27), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova hit showa Gospodin Savršeni i koja je osvojila srce Karla Godeca (27), na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja. Među brojnim temama posebno se izdvojilo ono o njezinom odnosu s Antonelom Jukičić (28), s kojom se sprijateljila tijekom snimanja showa.

Bile su bliske: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se dogodilo između nje i Antonele
Foto: RTL

Budući da ih pratitelji već neko vrijeme nisu vidjeli zajedno na društvenim mrežama, mnogi su se zapitali jesu li se udaljile. Kaja je odlučila razjasniti situaciju i otkrila da njihovo prijateljstvo nije u krizi, već da ih jednostavno razdvajaju udaljenost i pretrpani rasporedi.

„I dalje smo u kontaktu, ali živimo dosta daleko jedna od druge i nikako se ne uspijemo uskladiti. Kad je ona u Zagrebu, mene često nema ili imam druge obveze. Nedavno smo se čak mimoišle za samo jedan dan“, objasnila je Kaja.

Osim o Antoneli, pratitelji su je ispitivali i o vezi s Karlom Godecom. Na pitanje o njegovoj obitelji odgovorila je vrlo pozitivno te otkrila da je odlično prihvaćena.

Bile su bliske: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se dogodilo između nje i Antonele
Foto: Instagram/Kaja Casar

„Njegova obitelj je stvarno divna“, kratko je poručila.

Kaja je otkrila i nekoliko detalja iz svakodnevice – priznala je da joj je draža smeđa kosa od plave te da Karla još uvijek pokušava naučiti slovenski jezik. Na pitanje kada planira posjetiti otok Vir, kroz osmijeh je na slovenskom odgovorila da je prije toga na redu Brač. Sudeći prema njihovim planovima, Kaju i Karla čeka aktivno ljeto, a pratitelji i dalje s velikim zanimanjem prate njihovu vezu i život nakon showa.

 

Gospodin Savršeni 2026Kaja CasarKarlo Godec
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