Stiže prinova? Karlo iz 'Gospodina Savršenog' konačno otkrio je li Kaja trudna

Karlo Godec (27), jedan od dvojice 'Gospode Savršenih' iz pete sezone istoimenog RTL-ova showa, odlučio je stati na kraj glasinama koje već neko vrijeme kruže društvenim mrežama. Tijekom Instagram Q&A druženja odgovarao je na pitanja pratitelja, a najviše pažnje privuklo je ono o trudnoći njegove djevojke Kaje Casar (27), ujedno i pobjednice spomenutog showa.

"Kreće ljeto pa bi bio red da čujem što vas zanima?", poručio je Karlo na Instagramu, nakon čega su uslijedila brojna pitanja o njegovu privatnom životu i vezi s Kajom.

Foto: Instagram story

Stiže beba?

Najviše interesa izazvalo je pitanje: "Jel' Kaja trudna?"

Karlo je odgovorio u svom prepoznatljivom, ležernom stilu. Uz fotografiju Kaje, koja bez šminke i u opuštenom izdanju grli psa, kratko je napisao:

"Nije kolko ja znam haha."

Tim je odgovorom, barem zasad, demantirao glasine da par očekuje prinovu.

Foto: Instagram story

Zaintrigirao odgovorom o vjenčanju

No, pratitelje nije zanimala samo moguća trudnoća. Na red je došlo i pitanje o vjenčanju.

"Kad se ženite da vam Zsa Zsa i ja pjevamo na vjenčanju?", glasilo je jedno od pitanja.

Karlo je uz romantičnu fotografiju sa zalaska sunca odgovorio da se o toj temi očito razmišlja.

"Javit ću sve na vrijeme, molim vas da budete raspoloživi za taj datum", poručio je kroz šalu.

Iako su glasine o trudnoći demantirane, Karlo i Kaja očito uživaju u svojoj vezi, a sudeći prema njegovim odgovorima, obožavatelji će o svim velikim životnim koracima biti obaviješteni na vrijeme.

'Na prvu se dogodio taj neki klik'

Podsjetimo, u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr Karlo i Kaja su progovorili o svojoj ljubavi i otkrili detalje veze.

"Na prvu se dogodio taj neki klik i već sam tu vidio da bi to moglo biti ono pravo. Što je više vrijeme odmicalo, to sam bio sigurniji i na kraju, da sam mogao birati kakvu bih osobu htio pored sebe, bila bi točno ovo što je Kaja", kazao nam je Karlo dok je Kaja dodala: "Jednostavno se volimo, razumijemo i uživamo u svakom trenutku zajedno".