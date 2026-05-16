Ljubav cvjeta i nakon showa: Kaja i Karlo zablistali na vjenčanju

Novom objavom na Instagramu Kaja Casar i Karlo Godec potvrdili su da njihova ljubav cvjeta i nakon završetka RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" podijelivši seriju romantičnih fotografija s proslave vjenčanja.

Kaja i Karlo na fotografijama poziraju nasmijani i zagrljeni, a "uhvaćeni" zaljubljeni pogled pokazuje koliko su sretni kada su zajedno.

Uz objavu, Kaja je kratko napisala: "Slavimo ljubav s mojom ljubavi", dodatno naglasivši romantičnu atmosferu trenutka.

Za odlazak na vječanje njima bliskih osoba, Kaja je odabrala svijetloplavu haljinu s jednim ramenom koju je krasio veliki detalj u obliku ruže, dok je Karlo odabrao nešto ležerniju eleganciju u svijetlosivom odijelu i bijeloj košulji.

