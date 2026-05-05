Kaja i Karlo slave šest mjeseci veze: Pogledajte s čim ju je on iznenadio na poseban dan

Zvijezda pete sezone RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Karlo Godec (27), još je jednom pokazao svoju romantičnu stranu i oduševio pratitelje na društvenim mrežama. Povodom šest mjeseci veze sa svojom djevojkom Kajom Casar (27), koju je upoznao upravo pred kamerama, priredio joj je iznenađenje koje je detaljno zabilježio i podijelio u dirljivoj objavi na Instagramu.

Slatko iznenađenje

U kratkom videu, koji je snimio u vlog stilu, Karlo je otkrio svoj plan. "Meni i Kaji je danas šest mjeseci veze pa sam ju odlučio iznenaditi", rekao je na početku videa dok je šetao zagrebačkim parkom. Njegova misija bila je jednostavna: kupiti Kajinu omiljenu tortu od pistacija u jednoj poznatoj pekarnici.

Međutim, ponuda u vitrini očito je bila previše primamljiva da bi se zaustavio na samo jednoj slastici. Na iznenađenje mnogih, plan o jednoj torti brzo se promijenio. Na kraju je iz pekarnice izašao nasmijan, noseći ne jednu, već čak tri torte, među kojima su se isticale "Coconut Crush" i "Berry Bianco". Vrhunac videa bio je trenutak kada je s tortama stigao pred vrata njihovog stana. Otvorila mu je Kaja, držeći u naručju njihovog malenog čupavog psa, a njezin široki osmijeh otkrio je da je iznenađenje u potpunosti uspjelo.

Posljednje scene prikazuju par kako se grli i smije na kauču u dnevnom boravku, hraneći jedno drugo tortom i uživajući u zajedničkom trenutku.

Zbog ljubavi se preselila u Zagreb

Podsjetimo, ljubavna priča koja je započela pred RTL-ovim kamerama nastavila se i nakon završetka showa, a nakon višemjesečnog skrivanja, zaljubljeni par konačno je dočeka da slobodno uživa u svojoj vezi. Karla se zbog Karla i preselila pa danas zajedno žive u Zagrebu, a najslađe društvo pravi im psić Mile kojeg se nedavno udomili.

