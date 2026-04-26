Kaja i Karlo pokazali kako provode vikend, pratitelji im poručili: 'Kao stvoreni jedno za drugo'

Zvijezda pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", rukometaš Karlo Godec, i njegova odabranica Kaja Casar, nastavljaju plijeniti pažnju javnosti i nakon što su se kamere ugasile. Par, koji je svoju vezu započeo pred cijelom Hrvatskom, sada sa svojim pratiteljima dijeli intimnije i opuštenije trenutke iz zajedničkog života u Zagrebu. Njihova posljednja objava na Instagramu pokazala je njihovu sportsku i zaigranu stranu, daleko od glamuroznih večera i ceremonija s ružama.

U simpatičnom videu naslovljenom "Vikend s nama, tko je bio bolji?", par je sunčani vikend iskoristio za prijateljsko nogometno nadmetanje na jednom od zagrebačkih vanjskih terena. Karlo je pokazao zavidnu kontrolu lopte, no Kaja mu je bila više nego ravnopravna protivnica. Video prikazuje kompilaciju njihovih poteza: od Kajinog vještog žongliranja nogom i koljenima do Karlovog uspješnog pogađanja prečke.

Njihov sportski izazov bio je isprepleten zagrljajima, poljupcima i smijehom, pokazujući opuštenu i čvrstu vezu. U jednom trenutku, Kaja je kao vratarka pokušala obraniti Karlov udarac, a video završava scenom u kojoj, držeći male mikrofone, poput pravih sportaša daju izjave nakon utakmice, ne slažući se oko toga tko je pobjednik.

'Kao rođeni jedno za drugo'

Objava je izazvala brojne reakcije, a pratitelji su se rado uključili u raspravu o pobjedniku dvoboja. Komentari su uglavnom bili na Kajinoj strani, a bilo je i onih koji su pohvalili sportski duh para.

"Kao rođen jedno za drugo", poručila je jedna pratiteljica.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Dobro raspoloženo mjesto' sat vremena od Zagreba mladima daje 25.000 eura za novi dom!