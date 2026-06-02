NOVI HRVAT U UFC-U /

Gotovo je? Soldić na korak do UFC-a i spektakularnog debija
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

2.6.2026.
10:17
Sportski.net
Robert Soldić u profesionalnoj karijeri ima omjer 21 pobjede i četiri poraza, a najveći trag ostavio je u KSW-u, gdje je već u debiju 2017. osvojio pojas velter kategorije.

Prema informacijama MMA novinara Macieja Turskog, UFC ozbiljno radi na njegovom dovođenju, a plan je da hrvatski borac debi odradi na priredbi u Beogradu ili ubrzo nakon toga. Ako se pregovori realiziraju, Soldić bi mogao biti jedno od najvećih regionalnih pojačanja ljeta, uz najavu nastupa Ante Delije na istoj priredbi.

 

 

U KSW-u je nakon osvajanja naslova dvaput obranio pojas, a potom i postao prvak srednje kategorije nokautom protiv Mameda Khalidova, čime je potvrdio status jednog od najdominantnijih europskih boraca.

Kasnije je prešao u ONE Championship, gdje nije uspio uhvatiti kontinuitet, ali je u posljednjem nastupu nokautom u prvoj rundi podsjetio na svoju razinu. UFC bi tako dobio već afirmirano ime s iskustvom i reputacijom jednog od najopasnijih boraca izvan svoje organizacije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
