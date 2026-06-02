Gotovo je? Soldić na korak do UFC-a i spektakularnog debija

Robert Soldić u profesionalnoj karijeri ima omjer 21 pobjede i četiri poraza, a najveći trag ostavio je u KSW-u, gdje je već u debiju 2017. osvojio pojas velter kategorije.

Prema informacijama MMA novinara Macieja Turskog, UFC ozbiljno radi na njegovom dovođenju, a plan je da hrvatski borac debi odradi na priredbi u Beogradu ili ubrzo nakon toga. Ako se pregovori realiziraju, Soldić bi mogao biti jedno od najvećih regionalnih pojačanja ljeta, uz najavu nastupa Ante Delije na istoj priredbi.

Roberto Soldić w UFC? To się wydarzy - dostałem info z wiarygodnego źródła, że planują doprowadzić do walki na UFC w Belgradzie lub chwilę później we wrześniu.



Źródło z bliskich rejonów zawodnika, więc nie powinno tu być pułapki informacyjnej.



Lepiej późno niż wcale. — Maciej Turski (@m_turski) June 1, 2026

U KSW-u je nakon osvajanja naslova dvaput obranio pojas, a potom i postao prvak srednje kategorije nokautom protiv Mameda Khalidova, čime je potvrdio status jednog od najdominantnijih europskih boraca.

Kasnije je prešao u ONE Championship, gdje nije uspio uhvatiti kontinuitet, ali je u posljednjem nastupu nokautom u prvoj rundi podsjetio na svoju razinu. UFC bi tako dobio već afirmirano ime s iskustvom i reputacijom jednog od najopasnijih boraca izvan svoje organizacije.