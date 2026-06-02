Stranci odabrali Hrvatsku: Chiel otkrio zašto se iz Nizozemske s obitelji preselio u Slunj

Dok se mnoga ruralna područja Hrvatske godinama bore s iseljavanjem i padom broja stanovnika, u Liku posljednjih godina dolaze ljudi koji upravo u tišini, netaknutoj prirodi i prostranstvima vide novu kvalitetu života. Među njima je i Nizozemac Chiel van der Voort, koji je prije deset godina Hrvatsku odabrao za svoj novi dom, a danas iz Slunja pomaže domaćim i stranim kupcima pronaći nekretnine u jednom od najljepših, ali i najizazovnijih dijelova zemlje, prenosi Lika Club.

Ono što je za mnoge simbol depopulacije i zapuštenih kuća, za njega predstavlja potencijal. Nakon što je i sam kupio nekoliko nekretnina na ovom području, shvatio je da velik broj kuća i zemljišta ostaje neprimijećen zbog loše prezentacije i nedovoljne vidljivosti na tržištu. Upravo ga je ta spoznaja potaknula da zakorači u svijet nekretnina i poveže ljude koji traže život bliže prirodi s vlasnicima koji žele prodati svoje nekretnine.

Danas, nakon pet godina rada u sektoru nekretnina, dobro poznaje prilike i izazove tržišta Like, Korduna i okolice Plitvičkih jezera. U razgovoru za Lika Club govori o interesu domaćih i stranih kupaca, kretanju cijena, problemima s dokumentacijom i legalizacijom, ali i o tome može li tržište nekretnina postati jedan od kotača demografske obnove ovog kraja.

Lika Club: Možete li se ukratko predstaviti našim čitateljima i otkriti što Vas je potaknulo da se preselite upravo na područje Like i Plitvica, imate li neke veze s ovim krajem?

Chiel van der Voort: “Moje ime je Chiel van der Voort, porijeklom sam iz mjesta Anna Paulowna u Nizozemskoj te živim u Hrvatskoj već 10 godina, od čega sam već 5 godina agent za nekretnine. Živim u Slunju sa svojom obitelji, suprugom Catarinom i moja tri sina Alexanderom, Adriaanom i Alvarom.

Razlog koji me potaknuo da se doselimo ovamo, baš u područje Korduna, Like i Plitvica, je prije svega ljubav prema prirodi, a ujedno smo tražili mjesto u samoj prirodi, šumi, gdje nema puno ljudi i gdje bismo se istovremeno mogli baviti i turizmom, s obzirom na to da jako puno ljudi za godišnje odmore bira ovakva mjesta upravo zbog istog razloga zbog kojeg sam se i ja doselio, ljubavi prema prirodi.”

Lika Club: Kada ste pokrenuli posao s nekretninama u ovom dijelu Hrvatske i kako je sve krenulo u početku?

Chiel van der Voort: “Posao s nekretninama pokrenuo sam 2021. godine tako što sam kupio 5 nekretnina (kuća) i shvatio da ima još puno dostupnih kuća, a nisam ih mogao sve kupiti pa sam krenuo istraživati i otkrio da su te iste nekretnine koje su na prodaju loše promovirane. Oglasi nisu bili s dovoljno detalja o samim nekretninama, a slike su bile loše.

Također, naravno, razmišljao sam o tome da ima još jako puno drugih ljudi koji dijele moje mišljenje i ljubav prema prirodi i došao sam na ideju da bih mogao popuniti upravo tu rupu s lošim oglasima i istovremeno dovesti više ljudi na to područje kupnjom nekretnina.

Ono što me još više potaknulo da krenem s tim zapravo je bila i globalna pandemija koronavirusa zbog koje sam kao prevoditelj imao manje posla, pa sam iskoristio to vrijeme da bolje naučim hrvatski jezik kako bih mogao lakše proučiti i izučavati hrvatske zakone da bih uopće postao agent za nekretnine. Naravno, učio sam uz pomoć učitelja hrvatskog jezika kako bih bio što spremniji i mogao zapravo položiti ispit za agenta u prometu nekretnina.”

Lika Club: Koje područje Vaša agencija pokriva?

Chiel van der Voort: “Moja agencija pokriva pretežito područje Karlovačke, Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, no naravno kroz dugi period rada u ovom poslu svakodnevno susrećem puno ljudi koji imaju puno rodbine, prijatelja i poznanika koji me preporuče tim istim ljudima pa prihvatim oglašavati i nekretnine koje nisu na području županija u kojima najviše radim. Naravno, uvijek mi je drago kada vidim da su ljudi zadovoljni mojim načinom rada i da me preporučuju čak i ljudima koji nisu na tom „mom području“ rada, no ljudi svejedno zovu i žele oglasiti radi preporuke bez obzira na druge agencije koje postoje na tim područjima.”

Lika Club: Kako biste opisali tržište nekretnina u Lici danas, raste li, stagnira ili se mijenja? Postoji li izražen interes?

"Općenito bih mogao reći da trenutno za sva područja, ne samo za Liku, tržište stagnira. Mogu reći da je prodaja na području Like naglo pala za 30% ako usporedim ovu i prošlu godinu u periodu od siječnja do travnja. Naravno, podatke koje vidimo ne možemo za Ličko-senjsku županiju odvojiti na nekretnine u unutrašnjosti i one na obali koje također spadaju pod istu županiju. Tržište nekretnina je nepredvidivo i stalno varira, cijene idu gore pa dolje, tako da očekujem da će u narednom periodu, kako su cijene rasle, tako i padati.”

Lika Club: Koje vrste nekretnina su trenutačno najtraženije u Lici i primjećujete li promjene u cijenama u posljednjih nekoliko godina? U zadnje vrijeme se u medijima povlači informacija da pada prodaja nekretnina, je li to slučaj i na ovom području?

Chiel van der Voort: “Što se tiče najtraženijih nekretnina, nema nekog pravila da je nešto „više“ traženo, barem u mom iskustvu u kojem ljudi stvarno traže i kupuju sve, od građevinskih zemljišta, poljoprivrednih zemljišta i ruševina pa do predivnih kuća spremnih za useljenje odmah.

U posljednjih nekoliko godina primjećujem porast cijena. Vidljivo je da prodavatelji traže više od procijenjenog i u većini slučajeva kupci to prate do određene granice, no ne do kraja. Kao što sam rekao i u prethodnom pitanju, tržište malo stagnira i osjetno je da je prodaja pala, no naglasio bih da prodaje svakako i dalje ima.”

Lika Club: Tko su najčešći kupci nekretnina koje Vi posredujete, stranci, domaći, povratnici iz iseljeništva? Iz kojih zemalja?

Chiel van der Voort: “U početku su to bili više stranci, no sada moram priznati da smo došli na nekih 50%-50% i domaći i stranci su se izjednačili. Imamo naravno i povratnika iz iseljeništva, a to su većinom ljudi iz Kanade, Nizozemske, Irske, Austrije i Engleske. Što se tiče drugih stranih kupaca, imamo ih stvarno od svuda, no spomenuo bih naravno kupce iz Nizozemske, Poljske, Njemačke, Belgije, Švedske i Portugala.”

Lika Club: Koji su najčešći razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju kupiti nekretninu baš u ovom ruralnom dijelu Hrvatske, za život, turizam, investiciju?

Chiel van der Voort: “Mislim da ljudi odlučuju kupiti nekretninu u ovom ruralnom dijelu Hrvatske najviše za život kada su u pitanju domaći ili za vikendice, dok stranci isto kupuju iz istih razloga, za život kada su u mirovini ili za vikendice za godišnje odmore, no ima i onih koji su zainteresirani da uz to imaju i turizam kao dodatni prihod. Također bih napomenuo da kupuju i iz razloga što su cijene još uvijek donekle prihvatljive za kupnju.”

Lika Club: Može li tržište nekretnina pomoći u demografskoj revitalizaciji Like, bi li možda država trebala poticati kupnju u ovim krajevima?

Chiel van der Voort: “Na ovo pitanje bih odgovorio s duplim da. Naravno da tržište nekretnina može pomoći u demografskoj revitalizaciji kada su mladi ti koji kupuju nekretnine upravo za život na tim područjima, no tu je naravno uvijek onaj drugi problem što škole nisu, primjerice, dovoljno blizu jer nema dovoljno učenika. Također, definitivno se slažem da bi država trebala poticati kupnju u tim krajevima. Naravno, uz sve to moram spomenuti problem što ima jako puno nekretnina kod kojih dokumentacija nije u redu, odnosno nekretnine nisu legalne. Spomenuo bih i novi krug legalizacije koji kreće, što bi sada trebalo pomoći da se i te nekretnine legaliziraju i da to također pomogne ljudima koji kupuju nekretnine jer u današnje vrijeme mladi, nažalost, ovise o kreditima, a ako kuće nemaju svu ispravnu i potrebnu dokumentaciju, banke im odbijaju kredite.

Također, uvijek ima i onih vlasnika/prodavatelja koji odbijaju učiniti išta po tom pitanju kada to mogu, i to stvara dodatni problem jer stvarno ima jako dobrih nekretnina s velikim potencijalom za obitelji, no prodavatelji ne žele nabaviti potrebnu dokumentaciju ili odraditi legalizaciju koja je potrebna i zakonom propisana.”

Lika Club: Kako ste se Vi snašli s obzirom da se radi o velikom području, koje ima svoje specifičnosti, je li Vam bilo teško i izazovno sve to naučiti i onda dalje predstavljati kupcima?

Chiel van der Voort: “S obzirom na to da živim u Hrvatskoj već 10 godina i kao agent već 5 godina provodim jako puno vremena u autu, moram priznati da dobro poznajem područje i nije mi bilo teško prilagoditi se i naučiti, da se tako izrazim, sve o tom području. Smatram da nije problem prezentirati nekretninu kupcima jer svatko tko dijeli ljubav prema prirodi kao i ja prepoznaje potencijal za život odmah čim vidi slike. Naravno, detaljan oglas i video svakako pomažu kada je pokriveno sve vezano za nekretninu.

Također, vidim da su prodavatelji zadovoljni i imaju povjerenja u mene kada vide da dovodim strane kupce na naše područje jer su možda i svjesni koliko u određenoj mjeri svi naši/domaći ne cijene dovoljno prirodu oko nas.”

Lika Club: Kako osiguravate da kupci iz inozemstva imaju potpuno povjerenje u proces, s obzirom na to da mnogi nekretninu kupuju na daljinu?

Chiel van der Voort: “Tu bih svakako napomenuo način oglašavanja gdje je stvarno pokriveno jako puno informacija o nekretnini, ako ne i sve. Također, fotografiram kuće iz svih mogućih kutova kako bih obuhvatio sve, kao i snimke dronom koje odmah pokažu kako izgleda okolina/susjedstvo oko kuće. Snimim i video nekretnine gdje je sve detaljno prikazano. Mislim da to jako pomaže kupcima da se odluče za kupnju „na daljinu“, no naravno uvijek preporučam da dođu i pogledaju uživo jer tada dobiju najbolji osjećaj je li to za njih ili ipak zajedno tražimo dalje.

Spomenuo bih i kako kupcima pružam podršku od prvog dana kupnje pa čak i nakon kupnje uvijek rado pomognem kada imaju dodatna pitanja ili zahtjeve. Naravno, ukoliko se odluče za kupnju i trebaju imati OIB, s njima odlazim u nadležne uprave gdje dobivaju OIB-e. Nakon toga moram spomenuti i javnog bilježnika u Slunju s kojim surađujem i koji je uvijek brz te na usluzi mojim kupcima i prodavateljima.

Pripremimo ugovor unaprijed kako bi svi mogli pročitati prije potpisivanja i složiti se oko svih detalja, a kada su u pitanju stranci, naravno prevedem ugovor na jezik koji im je potreban kako bi lakše razumjeli sve. Također, i prije samog oglašavanja nekretnina proučim svu dokumentaciju kako bih bio siguran da su nekretnine stvarno legalizirane i da imaju potrebnu dokumentaciju za prodaju kako bi na kraju svi bili zadovoljni – i kupci i prodavatelji.

Nažalost, ponekad prodavatelji nisu spremni pripremiti svu potrebnu dokumentaciju jer nekretnine nisu legalizirane pa sam prisiljen odbiti oglašavati određene nekretnine koje također imaju jako puno potencijala. Imao sam i nekoliko situacija gdje mi se kupci obrate, a zapravo ne kupe ništa iz moje ponude već pronađu nešto kod privatnih prodavatelja ili drugih agencija, pa ipak idem s njima u razgledavanje i pomažem im ukoliko imaju dodatnih pitanja.”

Lika Club: S obzirom na to da mnoge nekretnine zahtijevaju renovaciju, pomažete li kupcima u pronalasku majstora, izvođača i drugih lokalnih kontakata?

Chiel van der Voort: “Naravno, i u tom dijelu stojimo na raspolaganju našim klijentima jer kroz ovaj posao upoznajemo mnoge prodavatelje i kupce koji renoviraju ili imaju svoje tvrtke koje se bave takvim poslovima pa uvijek možemo računati na njih, javiti im se i pitati za preporuku.”

Lika Club: Kako vidite budućnost tržišta nekretnina u Lici u idućih 5 do 10 godina? Planirate li i ostati ovdje?

Chiel van der Voort: "Za budućnost tržišta nekretnina u Lici mogu reći kako je ovo područje definitivno u razvoju. Naravno, očekujem da će i dalje rasti i da će sve više ljudi kupovati nekretnine na tom području. Vjerujem da će cijene i dalje rasti, no vjerujem i da će tražene cijene u određenom trenutku padati kako bi došlo do prodaje radi daljnjeg razvoja područja.

Da, svakako planiramo moja obitelj i ja ostati ovdje. Štoviše, očekujemo ovdje ostarjeti i zasluženo uživati.”