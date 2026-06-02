FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUGA U LIVERPOOLU /

Nogometni svijet u nevjerici: Liverpoolova ikona otkrila borbu s teškom bolešću

Nogometni svijet u nevjerici: Liverpoolova ikona otkrila borbu s teškom bolešću
×
Foto: Alex Dodd/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ovo je druga loša vijest za navijače Liverpoola u dva dana, u ponedjeljak je objavljeno da Kevin Keegan boluje od raka

2.6.2026.
14:48
Hina
Alex Dodd/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Liverpoolova legenda 75-godišnji Kenny ‌Dalglish objavio je u utorak da se liječi od raka.

"Nisam imao namjeru svoje liječenje objaviti za javnost. No, moja loše tehnološke vještine i nesmotrena objava na društvenim mrežama su to prouzročile. Za razliku od mog služenja mobitelom, liječenje dobro napreduje. Također, volio bih da poštujete moju i privatnost moje obitelji", poručio je Dalglish putem Instagrama. 

U 13 igračkih sezona u Liverpoolu Dalglish je zabio 172 pogotka, te je sa "Redsima" osvojio šest titula u engleskom prvenstvu i tri naslova europskog prvaka. U 80-tima je bio trener Liverpoola, te ga je predvodio do tri ligaška naslova i dva FA kupa.

Ovo je druga loša vijest za navijače Liverpoola u dva dana, u ponedjeljak je objavljeno da Kevin Keegan boluje od raka, koji je u četvrtom stadiju. 

LiverpoolKenny DalglishRak
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike