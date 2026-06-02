Tuđi pas stalno obavlja nuždu u vašem vrtu? Napravite ovo kako bi konačno prestao

Frustrirajuće je pronaći pseći izmet na svojem posjedu, no postoje koraci koje možete poduzeti kako biste zaustavili takvo ponašanje.

Iako nitko ne voli ni pomisliti na to, ponekad susjedi ili stranci dopuštaju svojim psima da obavljaju nuždu na vašem travnjaku, ostavljajući vas da se pitate postoji li išta što možete učiniti. Kako se ispostavilo, rješenja postoje ako djelujete dovoljno brzo, piše Mirror.

Problem koji frustrira vlasnike

Svi su se barem jednom našli u toj situaciji. Probudite se ujutro i otkrijete pseći "poklon" u svojem vrtu, na prilazu ili blizu cvjetnjaka. To je prizor s kojim se nitko ne želi suočiti, no postoje načini da spriječite da se takva neugodnost ponavlja. Tema se nedavno pojavila i na Redditu, gdje je jedan korisnik zatražio savjet kako se nositi sa situacijom.

"Kako se nosite sa susjedima koji puštaju svoje pse da obavljaju nuždu na vašem travnjaku i ne pokupe za njima? Već sam postavio znak, ali se i dalje događa", napisao je, potaknuvši žustru raspravu.

"Postavio bih kameru. Barem ćete saznati o kome se radi", komentirao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Pokušajte uhvatiti tko to radi i suočite se s njima. Jednom kad ih uhvatite, nadam se da će im biti neugodno i prestat će."

Što kaže hrvatski zakon i praksa?

Dok se u Velikoj Britaniji vlasnici mogu suočiti s kaznama i do 116 eura ako ne počiste izmet na javnoj površini, situacija u Hrvatskoj regulirana je na lokalnoj razini. Ne postoji jedinstveni nacionalni zakon koji se bavi isključivo ovim problemom na privatnom posjedu, već se sve svodi na odluke o komunalnom redu koje donosi svaki grad i općina. Prema tim odlukama, vlasnici su dužni počistiti za svojim ljubimcima na javnim površinama, a za nepoštivanje su predviđene novčane kazne. Međutim, problem je često u nedostatnoj provedbi i manjku kontrole, zbog čega se mnogi građani osjećaju bespomoćno.

S obzirom na to da gotovo svako treće kućanstvo u Hrvatskoj posjeduje psa, što s procijenjenih više od pola milijuna pasa u državi neizbježno dovodi do komunalnih problema ako se vlasnici ne pridržavaju pravila. U nekim hrvatskim gradovima, poput Dubrovnika i Zagreba, čak se razmatrala ideja uvođenja DNK analize psećeg izmeta kako bi se identificirali i kaznili neodgovorni vlasnici, no ta metoda zasad nije zaživjela u široj primjeni.

Kako dokazati tko je krivac?

Ako pristojan razgovor sa susjedom ne riješi problem, sljedeći korak je prijava komunalnom redarstvu. Ipak, prije nego što to učinite, preporučljivo je prikupiti dokaze koji potkrepljuju vašu žalbu.

Postavljanje nadzorne ili kamere na zvonu može biti izuzetno korisno. Snimka vam pruža konkretan dokaz o vlasniku psa, zajedno s datumom i vremenom incidenta, što je ključno prije nego što se odlučite na izravno sučeljavanje ili službenu prijavu.

Iako se uvijek preporučuje prvo pokušati riješiti problem na miran i prijateljski način, čvrsti dokazi vaša su najbolja zaštita ako se situacija ne popravi. Buduće uredbe Europske unije, koje predviđaju obvezno mikročipiranje i registraciju svih pasa, mogle bi u budućnosti olakšati identifikaciju vlasnika i time potaknuti odgovornije ponašanje.

Od razgovora do prijava i repelenata

Stručnjaci i iskusni vlasnici slažu se da je prvi korak uvijek ljubazan razgovor. Često vlasnik psa možda nije ni svjestan da njegov ljubimac stvara problem. Jedan korisnik na internetu podijelio je svoje neobično, humorno, ali i uspješno iskustvo. "Jedini način na koji sam uspio riješiti ovaj problem bio je da uhvatim osobu i njezinog psa na mojem travnjaku. Obratio sam se izravno psu i zamolio ga da ne obavlja nuždu na mom travnjaku", napisao je. "Susjed je otrčao po vrećicu, počistio, ispričao se i to se više nikada nije ponovilo."

Ako razgovor ne uspije, a imate dokaze, prijavu trebate uputiti komunalnom redarstvu u vašem gradu ili općini. Oni će razmotriti prijavu i odlučiti o daljnjim koracima. U Europi gradovi isprobavaju i inovativne pristupe. Primjerice, u talijanskom gradu Livornu vlasnici pasa odnedavno moraju nositi bočice s vodom kako bi isprali urin svojih ljubimaca s javnih površina, dok je Bolzano uveo posebnu taksu za pse kako bi financirao čišćenje i izgradnju parkova. Iako takve mjere još nisu prisutne kod nas, za one koji traže trenutačno rješenje, na tržištu postoje različiti repelenti u obliku sprejeva ili granula. Oni svojim mirisom odbijaju pse od vašeg vrta, a pritom nisu štetni za životinje i okoliš.

Rješenje često leži u kombinaciji strpljenja, izravne komunikacije i, ako je potrebno, korištenja zakonskih mehanizama. Započnite s prijateljskim pristupom, no budite spremni prikupiti dokaze i obratiti se nadležnim službama kako biste zaštitili svoj posjed i osigurali miran suživot.

