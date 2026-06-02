Prišli smo nikad bliže zgradi Vjesnika! Statičar otkrio: 'Dosad nismo imali takvu situaciju'

Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu. Počelo je uklanjanje 13. kata. Samu završnicu čeka i prometni izazov. Ponovno će tijekom produženog vikenda biti zatvoren podvožnjak na tom dijelu Slavonske avenije.

Ekipa RTL-a Danas prišla je nikad dosad bliže zgradi Vjesnika. Iako se tako ne čini, izvođač radova kaže da je najteži dio posla odrađen. Sada sve ide brže, a ako usporedimo snimke od jutra s trenutačnom situacijom, može se uočiti koliko je posla odrađeno tijekom dana. Dosad su uklonjena 15., 16. i 17. etaža, a sam Vjesnik niži je 10 metara.

Posao se otegnuo zbog loših vremenskih uvjeta, ali i spornog 16. kata, na kojem je pronađen azbest. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je u utorak da ga je bilo 470 kilograma.

Statičar otkrio kada bi se mogle ukloniti preostale etaže

Više detalja otkrio nam je Marijo Todorić, statičar Centra za potresno inženjerstvo, koji je tu od prvog dana.

Na pitanje koliko je potrebno za uklanjanje preostalih etaža, Todorić objašnjava: "Sada je angažiran takozvani bager s dugom rukom, tako da će proces razgradnje ići neusporedivo brže u odnosu na dosadašnje aktivnosti. S ovakvim strojevima, vjerujemo da se dnevno može ukloniti jedna do dvije etaže. Ako bi sve išlo po planu, već idući tjedan da značajnog dijela nebodera neće biti."

Pojašnjava i zašto je sve išlo sporo. "Najveći zastoj stvorio je azbest, za koji se prethodno nije znalo da postoji, kao i složene procedure u njegovom uklanjanju i zbrinjavanju. Na te aktivnosti izgubio se najveći dio vremena. Također, jedan dio dana bilo je nemoguće raditi jer je visokim strojevima rad na visinama zabranjen kad su brzine vjetra veće od 10 metara po sekundi. Međutim, s ovom tehnologijom i strojevima ne bi trebalo više biti nikakvih ograničenja koje bi usporile ovu dinamiku", priča Todorić.

'Dosad to nismo imali'

Otkrio nam je i što je bilo najizazovnije. "Kod novijih gradnji držimo se standardnih procedura i sigurnosnih mjera. Bio je poseban izazov, imali smo u Hrvatskoj i zgrade na kojima je bilo požara, a i visoke zgrade koje smo uklanjali. Međutim, dosad nismo imali situaciju da smo imali neboder koji je izgorio", govori Todorić.

"Bio je u stanju, možemo reći pred kolapsom, nepoznatog stupnja sigurnosti. Uslijed visokih temperatura koje su vatrogasne postrojbe izmjerile, preko 1.000 stupnjeva, došlo je do značajnog slabljenja gradiva. Bio je veliki rizik ući i napraviti pripremne radnje. Morali smo poduzeti sve mjere kako ne bismo ugrozili nas i ljude koji su s nama radili na neboderu, da ne dođe do nekontroliranog kolapsa i urušavanja", nastavlja naš sugovornik.

Zanimalo nas je i zašto se ponovno zatvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji. "Ugovorom je predviđeno i s Gradom Zagrebom unaprijed dogovoreno da će se iskoristiti jedan od vikenda. Koristit će se upravo ovaj produženi vikend s blagdanom, kad se u Zagrebu očekuje značajno manji promet. Zatvoren je isključivo iz preventivnih mjera. Krhotine ili komadi stiropora mogu pasti na prometnicu, koji mogu zbuniti vozače. Vidimo da vozačima to izaziva dosta pažnje kad prolaze u neposrednoj blizini nebodera, pa da ništa ne bismo prepuštali ništa slučaju, da ne bi nekakva krhotina ili komad stiropora zbunio vozače, izazvao prometnu nezgodu, Zagrepčane molimo za još strpljenja ovaj vikend, zbog sigurnosti i dobra za sve sudionike u prometu", zaključuje statičar.