OBJAVILO MINISTARSTVO /

U potpunosti uklonjen 15. kat Vjesnika, na krovu ostao samo Toi-Toi: Dron snimio sve
Foto: Screenshot Facebook/ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH

Ovog tjedna kreće nova metoda 'grickanja' preostalih katova, a moguće je i ponovno zatvaranje podvožnjaka Slavonske avenije

1.6.2026.
15:43
danas.hr
Screenshot Facebook/ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH
Uklanjanje izgorjelog Vjesnika još uvijek je u punom jeku, a u potpunosti je uklonjen 15. kat zgrade, piše Jutarnji list.

Na samom vrhu zgrade tako je ostao tek jedan Toi-Toi toalet, a objavljena je i snimka radova iz zraka koju je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na snimci su prikazani različite faze radova - od rezanja do uklanjanja čelične konstrukcije otvorenim plamenom. 

Podsjetimo, radovi na rušenju Vjesnika zaustavljeni su u ožujku kada su pronađeni tragovi azbesta. Uklanjanje azbesta trajalo je nešto više od dva tjedna, a tek onda su stvoreni uvjeti za nastavak radova tzv. 'rezanjem'.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ovog tjedna kreće nova metoda 'grickanja' preostalih katova, a moguće je i ponovno zatvaranje podvožnjaka Slavonske avenije.

S novom metodom, svaki bi se sljedeći kat trebao uklanjati po dva dana, a cijeli bi objekt trebao biti srušen do 5. srpnja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
