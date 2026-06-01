U potpunosti uklonjen 15. kat Vjesnika, na krovu ostao samo Toi-Toi: Dron snimio sve

Uklanjanje izgorjelog Vjesnika još uvijek je u punom jeku, a u potpunosti je uklonjen 15. kat zgrade, piše Jutarnji list.

Na samom vrhu zgrade tako je ostao tek jedan Toi-Toi toalet, a objavljena je i snimka radova iz zraka koju je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na snimci su prikazani različite faze radova - od rezanja do uklanjanja čelične konstrukcije otvorenim plamenom.

Podsjetimo, radovi na rušenju Vjesnika zaustavljeni su u ožujku kada su pronađeni tragovi azbesta. Uklanjanje azbesta trajalo je nešto više od dva tjedna, a tek onda su stvoreni uvjeti za nastavak radova tzv. 'rezanjem'.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ovog tjedna kreće nova metoda 'grickanja' preostalih katova, a moguće je i ponovno zatvaranje podvožnjaka Slavonske avenije.

S novom metodom, svaki bi se sljedeći kat trebao uklanjati po dva dana, a cijeli bi objekt trebao biti srušen do 5. srpnja.