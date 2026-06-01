Taisha Drpić otkriva kakva je majka Nives Celzijus i zašto se nekad bolje razumije s ocem Dinom

U ekskluzivnom razgovoru za Story, Taisha Drpić (19) progovorila je o odnosu sa svojim poznatim roditeljima, spisateljicom i glazbenicom Nives Celzijus te bivšim nogometašem Dinom Drpićem.

Iako javnost često misli da zna baš sve o životu popularne Nives Celzijus, njezina kći sada je otkrila kakva je u majčinstvu.

19-godišnja maturantica otkrila je da često putuje s majkom te da dijele razne interese, među kojima su gluma i pisanje pa i mlada Taisha svoju kreativnu stranu izražava pisanjem.

Osim toga, Taisha je otkrila i da je Nives, koja često djeluje kao vrlo hrabra i odvažna, zapravo paničarka.

"Tata je uglavnom puno popustljiviji i opušteniji, mama je paničarka. Ona za svaku priliku pronađe neki najcrniji scenarij, iako je nekad i obrnuto. Kad sam pirsala pupak, nisam se usudila reći tati, znale su samo mama i maćeha", otkrila je 19-godišnjakinja.

Govoreći o odnosu s ocem Dinom, izjavila je kako je s njime puno karakterno sličnija te da se nekada čak i bolje razumiju.

Međutim, Taisha je govoreći o roditeljima spomenula i maćehu, s kojom se lijepo slaže te s kojom uživa u razgovorima.