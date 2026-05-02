Nives Celzijus započela vikend u rozom kompletiću i špagi: Pokazala gipkost uz jutarnju kavu

Poznata po tome da redovito pronalazi nove načine kako iznenaditi i angažirati svoju publiku, svestrana pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus (44) ponovno je uspjela u tome. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila djelić svog subotnjeg jutra koji spaja opuštanje i impresivnu fizičku spremu. Nives je pokazala kako izgleda njezino "vrijeme za sebe".

Jutarnja kava u najfleksibilnijem izdanju

Kratki videozapis prikazuje Nives na balkonu s pogledom. Odjevena u moderan sportski komplet ružičaste boje, demonstrira savršenu špagu. Zadržavajući ovaj iznimno zahtjevan položaj, upućuje zavodnički pogled u kameru pa s lakoćom istovremeno ispija kavu. Oznake #meditation, #yoga i #metime, koje je dodala uz jednostavan opis "Subota!", dodatno naglašavaju dublju poruku. Ovakav sadržaj savršeno se uklapa u suvremene wellness trendove koji potiču brigu o tijelu i umu.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Komentari pratitelja kretali su se od čistog divljenja i komplimenata na račun njezina izgleda do iskrene znatiželje o tehničkoj izvedbi. "Pitanje je kako si dospjela u tu pozu i kako si ustala iz te poze?", jedan je od komentara koji najbolje sažima dojam koji je ostavila na publiku.

Kao što je i uobičajeno za njezine objave, bilo je i pokojeg provokativnog pitanja, no dominantan ton bio je onaj pozitivnog iznenađenja. Nedavno je bila aktivna i na glazbenom planu, objavivši u ožujku 2026. duet "Sinkronija" s pjevačem Dinom Petrićem, čime dokazuje da uspješno balansira između umjetničkih projekata i brige o sebi. Nives Celzijus je svojom objavom uspjela spojiti motivaciju za vježbanje s opuštenim vikendom.