Zapalile društvene mreže! Nives Celzijus i kći ispratile godinu sa stilom: Zaplesale u mini haljinama

Poznata pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (44) ušla je u 2026. godinu na spektakularan način, a djelić veselog slavlja podijelila je sa svojim vjernim pratiteljima na Instagramu.

U objavljenom videu, Nives nije bila sama; društvo joj je pravila njezina kći Taisha (18), s kojom je u usklađenim modnim kombinacijama zaplesala ispred raskošno ukrašenog božićnog drvca. Svojim je pratiteljima uputila jednostavne, ali tople želje: "Neka ste nam lijepi, zdravi i živi! Najsretnija vam 2026."

Video prikazuje Nives i njezinu kćer u iznimno veselom raspoloženju u njihovu domu u Zagrebu. S čašama šampanjca u rukama, majka i kći plešu i pjevaju, a posebnu pažnju privukle su njihove modne kombinacije.

Zasjale u glamuroznim izdanjima

Prvo su se pojavile u identičnim, kratkim haljinama prekrivenim srebrnim šljokicama koje su savršeno dočarale blagdanski glamur i svečanu atmosferu novogodišnje noći. Ubrzo nakon toga, presvukle su se u jednako upečatljive, pripijene crvene haljine, nastavljajući slavlje s jednakim entuzijazmom.

Veliko božićno drvce, ukrašeno zlatnim i crvenim ukrasima, koje je Nives pokazala na društvenim mrežama još u prosincu, poslužilo je kao savršena pozadina za ovaj veseli obiteljski trenutak. Cijela scena odiše pozitivnom energijom i bliskošću, a Nives je još jednom dokazala da su joj obiteljski trenuci najvažniji.

Mama i kći oduševile pratitelje

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara njezinih pratitelja koji su joj uzvratili lijepim željama. Poruke poput "Sretna Nova, predivne ste!", "Predivneee" i "Svako dobro, pozdrav iz Splita" preplavile su njezin profil, a obožavatelji su bili oduševljeni što je podijelila tako intiman i sretan trenutak.

Čini se da Nives Celzijus, nakon turbulentne godine, ulazi u novu s optimizmom, čvrstim odlukama i, što je najvažnije, okružena ljubavlju najbližih, što je najbolji preduvjet za uspješnu i sretnu godinu.

