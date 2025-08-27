VRUĆA FOTOGALERIJA /

Nives Celzijus ovog ljeta ne prestaje provocirati: Pogledajte najizazovnije badiće koje je odabrala
Foto: Instagram
Nives Celzijus (43) ponovno je zapalila društvene mreže. Pjevačica i glumica pozirala je pokraj jahte u minijaturnom crvenom bikiniju, a njezina zavidna figura i obline odmah su privukle pažnju obožavatelja.

Nives se i ovoga ljeta redovito pohvalila fotografijama u kupaćim kostimima, a svaka objava izazvala je lavinu komentara i lajkova.

U nastavku pogledajte fotogaleriju njezinih najvrućih ovogodišnjih izdanja u badićima: od minijaturnih bikinija do elegantnih jednodijelnih modela.

27.8.2025.
18:44
Hot.hr
Instagram
Nives CelzijusLjetoKupaći Kostim
