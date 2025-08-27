Etna opet bljuje vatru i pepeo: Pogledajte fantastične fotografije noćne erupcije

Vulkan Etna na talijanskoj Siciliji ponovno je pokazao svoju silu! Kako je jučer priopćio talijanski Institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV), iz kratera su počele sukljati snažne emisije pepela.

Iako se visina golemog oblaka sinoć nije mogla procijeniti, vlasti su odmah reagirale i proglasile najvišu razinu uzbune za zračni promet. Unatoč svemu, međunarodna zračna luka u Cataniji za sada ostaje otvorena.

Etna, koja se uzdiže iznad 3.300 metara nadmorske visine, nije tek najveći aktivni vulkan u Europi – ona je i prava prirodna atrakcija. Redovito erumpira, a njezini spektakularni prizori privlače tisuće znatiželjnika iz cijelog svijeta. Pogledajte kako je izgledala najnovija noćna erupcija Etne