Ovo su najskuplji psi na svijetu: Jedan od njih doseže cijenu čak do milijun eura
Dok se svakog 26. kolovoza na Međunarodni dan pasa slavi neraskidiva veza između čovjeka i njegovog najboljeg prijatelja, svijet kinologije krije i svoju luksuznu stranu. Ljubav prema psu je, naravno, neprocjenjiva, no neke pasmine dolaze s cijenom koja ih svrstava u kategoriju statusnih simbola, dostupnih samo rijetkima. Cijena čistokrvnog psa ne ovisi samo o njegovoj ljepoti, već o kompleksnoj kombinaciji rijetkosti, potražnje, troškova uzgoja i pedigrea.