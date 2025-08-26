Svi pričaju o njoj: Tko je Nicki Nicole? Djevojka koja je pobijedila i OnlyFans avanturu...

Nogometni dragulj Barcelone, 18-godišnji Lamine Yamal, i popularna argentinska pjevačica Nicki Nicole (25) konačno su potvrdili svoju vezu. Objavom zajedničke fotografije na Instagramu stavili su točku na glasine koje traju već tjednima.

Na slici poziraju uz rođendansku tortu, a Yamal je uz objavu dodao samo emoji srca i torte – dovoljno da obožavatelji shvate poruku. Priče o njihovoj vezi počele su kružiti još prošlog mjeseca, kada je Nicole viđena na njegovom raskošnom slavlju 18. rođendana, održanom 13. srpnja. Na proslavi je bilo oko 200 uzvanika, među kojima obitelj, prijatelji i brojni suigrači.

Španjolski mediji pišu kako je party imao „mafijašku temu“, a procurile su i informacije da su organizatori tražili djevojke određenog izgleda za posebne uloge, što je izazvalo reakcije javnosti i pozive na istragu, prenosi Daily Mail.

Yamal, iako tek punoljetan, već je nekoliko puta bio u središtu ljubavnih skandala. Prije Nicki Nicole povezivali su ga s Fati Vazquez, 30-godišnjom zvijezdom OnlyFansa, s kojom je navodno putovao na odmor.

Nicole je, s druge strane, donedavno bila u vezi s meksičkom glazbenom zvijezdom Peso Plumom, no par je prekinuo početkom godine.

Podsjetimo, Yamal je najmlađi igrač u povijesti Barcelone koji je zaigrao za prvu momčad, a također i najmlađi strijelac u povijesti Europskog prvenstva. Nicki Nicole slavu je stekla 2019. hitom Wapo Traketero i od tada je objavila četiri uspješna albuma.

POGLEDAJTE VIDEO: Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'