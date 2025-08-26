Ma čekaj, ovo je Russell Crowe? Nekoć mišićavog zavodnika danas ni susjedi ne prepoznaju

Russell Crowe rođen je 1964. na Novom Zelandu, a prve glumačke korake napravio je u Australiji dok se u mladosti bavio i glazbom. Proboj u Hollywood donijeli su mu L.A. Confidential i The Insider, a svjetsku slavu i Oscara uloga rimskog generala u filmu Gladiator 2000. godine. Početkom 2000-ih slovio je za jednog od najvećih holivudskih seks simbola, a nanizao je i uspjehe u filmovima poput A Beautiful Mind, Master and Commander i Cinderella Man. Posljednjih godina živi mirnijim životom u Australiji, a kako danas izgleda nekadašnji seks simbol - pogledajte u našoj galeriji.