Ma čekaj, ovo je Russell Crowe? Nekoć mišićavog zavodnika danas ni susjedi ne prepoznaju
Foto: Profimedia
Russell Ira Crowe rođen je 7. travnja 1964. godine u Wellingtonu na Novom Zelandu, a većinu života proveo je u Australiji. Odrastao je u obitelji koja je bila povezana s filmskom industrijom – njegovi roditelji bavili su se cateringom na filmskim setovima, pa je već kao dječak mogao zaviriti u svijet iza kamere. Ta bliskost s filmom u najranijim godinama oblikovala je njegovu radoznalost i potaknula ga da se okuša u glumi.
Russell Crowe rođen je 1964. na Novom Zelandu, a prve glumačke korake napravio je u Australiji dok se u mladosti bavio i glazbom. Proboj u Hollywood donijeli su mu L.A. Confidential i The Insider, a svjetsku slavu i Oscara uloga rimskog generala u filmu Gladiator 2000. godine. Početkom 2000-ih slovio je za jednog od najvećih holivudskih seks simbola, a nanizao je i uspjehe u filmovima poput A Beautiful Mind, Master and Commander i Cinderella Man. Posljednjih godina živi mirnijim životom u Australiji, a kako danas izgleda nekadašnji seks simbol - pogledajte u našoj galeriji. 

26.8.2025.
7:05
Hot.hr
Profimedia
