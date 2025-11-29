Sigurno niste znali da ove navike mogu oštetiti mozak: Ponekad dovedu do teških bolesti

Izbjegavanje štetnih obrazaca ponašanja i postupno uvođenje malih, ali značajnih promjena u svakodnevni ritam može imati snažan učinak na zdravlje mozga. Dosljedan kvalitetan odmor, uravnotežen način života te redovita mentalna i društvena aktivacija pomažu održati bolju koncentraciju, stabilnije raspoloženje i veću otpornost mozga na svakodnevne izazove. Dugoročno, takav pristup može znatno unaprijediti kvalitetu života i očuvati mentalnu vitalnost, piše National Library of Medicine.

