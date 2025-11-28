Lude poze, (ne)slavne 'biberice' i puno plesa: Ovako su se Međimurci zabavljali 2012.

U ovotjednom izdanju serijala U rikverc petkom portala eMedjimurje vraćamo se u rasplesani Podroom i u godinu kada je ovaj kultni klub bio jedno od najživljih i najraznovrsnijih mjesta za izlazak u Međimurju. Godina 2012. donijela je pravi boom događanja – od tematskih večeri do energičnih live nastupa – pa je Podroom nudio nešto svježe, drugačije i novo na sceni.

To je bilo vrijeme kad se izlazilo srijedom, petkom i subotom, a svaki je dan imao svoj prepoznatljiv “štih”. Ekipa se okupljala zbog glazbe, vibea i atmosfere koju se moglo doživjeti samo u Podroomu.