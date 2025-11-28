Putem aplikacije 'upecala' zvijezdu koja teži milijune: 'Govore svašta o meni. Mrze me'

Morgan Riddle i Taylor Fritz jedan su od najpraćenijih sportskih parova na svijetu. Taylor Fritz je teniska zvijezda i osvajač olimpijske medalje, ona influencerica koju su strani mediji prozvali “najpoznatijom ženom u muškom tenisu” iliti "prvom damom američkog tenisa". Danas se procjenjuje da Taylor Fritz vrijedi oko deset milijuna dolara (8.631.480 eura), a brojke rastu iz sezone u sezonu.

Ljubavna priča počela putem aplikacije za vrijeme korone

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

Njihova ljubavna priča predmet je pisanja medija. U vrijeme kad je već imao iza sebe razvod, Taylora Fritza sudbina nije čekala na tribinama Wimbledona, nego na, pazite ovo - dating aplikaciji. Na Rayi je 2020. upoznao Morgan Riddle, djevojku koja je u Los Angeles došla zbog običnog korporativnog posla, a završila kao najpoznatija influencerica u muškom tenisu. Danas, dok Fritz osvaja milijune na terenu i izvan njega, Morgan iz lože i s Instagrama “čini tenis opet cool”, a strani mediji njihov odnos opisuju kao savršeni spoj sporta, mode i realityja.

Influencerica Morgan Riddle i američki tenisač Taylor Fritz danas su jedan od najkomentiranijih sportskih parova i uvijek u fokusu, a Morgan Riddle se susreće često s negativnim komentarima. Ona je više puta istaknula da joj to smeta, te da ne može vjerovati da se s takvim komentarima suočava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Neki ljudi u teniskoj zajednici me vole mrziti. Mrze me! Oni misle da sam ja najgora stvar koja se dogodila ovom sportu", rekla je Morgan u jednom podcastu pa dodala kakav odnos ima sa svojim dečkom te kako ga podržava nakon poraza.

'Taylor može prilično brzo preboljeti neke stvari. Mislim da se neki muškarci uznemire i zatvore, a on samo želi da ga mazim. Cijenim to, za razliku od onoga što bi moglo biti suprotno. Ali onda, kada zabilježi neke velike pobjede, onda to bude još posebnije', rekla je.

Teniska Barbie

Ranije ove godine, Morgan Riddle je dala intervju New York Timesu u kojem je otkrila da je njezin cilj je promovirati tenis u SAD-u. Morgan je kazala kako ju je javnost prozvala teniska Barbie.

"Da, ljudi me ponekad zovu teniskom Barbie. Stvarno sam sretna s onim što radim i dobro zarađujem', rekla je Morgan Riddle i dodala:

"Ljudima je dopušteno donositi zaključke koje god žele. Puno puta ljudi su imali nekakve pretpostavke o meni, kojekakva mišljenja, ali onda pogledaju moj YouTube ili podcast i kažu, 'O moj Bože, bio sam u krivu".

Kako su se Morgan Riddle i Taylor Fritz spojili? Vratimo se pet godina unazad, kad je pandemija paralizirala svijet. Godina je 2020. i svijet je usporen pandemijom. Taylor Fritz tada je već prošao kroz razvod od Raquel Pedraze, s kojom ima sina Jordana. Istovremeno, Morgan Riddle iz Minnesote je preselila u Los Angeles zbog karijere u modnoj i lifestyle industriji.

Upravo tu, u gradu gdje se ambicije i snovi prepliću, spojila ih je aplikacija Raya, najpoznatija platforma za upoznavanje među javnim osobama i kreativcima.

Neki ljudi u teniskoj zajednici me vole mrziti. Mrze me! Oni misle da sam ja najgora stvar koja se dogodila ovom sportu. Morgan Riddle.

Njih dvoje vrlo brzo su kliknuli – kako su kasnije ispričali, dopisivanje je trajalo kratko jer su odmah počeli izlaziti. Kemija je, čini se, bila instantna, pa su ubrzo započeli zajednički život. Morgan i Taylor postali su globalni fenomen i to iz više razloga.

Spomenuti New York Times i drugi američki mediji prozvali su Morgan upravo tim nadimkom. Za razliku od klasičnih sportskih partnerica, Morgan svoj boravak na turnirima pretvara u sadržaj: vlogove o hotelskim sobama, backstage momentima, pakiranju kofera i modnim kombinacijama.

'Podržava me'

Njezini videi dosežu milijune pregleda, a cilj joj je – kako sama kaže – približiti tenis mlađoj publici koja živi na TikToku i Instagramu. Dok Taylor napreduje na ATP ljestvici i skuplja sve prestižnije sponzore, Morgan gradi karijeru influencera, modnog lica i kreatorice sadržaja.

Mediji poput Peoplea, Glamoura i Elle redovito ističu da je upravo ona zaslužna što se Fritz pojavio na modnim događanjima, a modni portali obožavaju njihove zajedničke izlazke, posebno na New York Fashion Weeku.

Njihova svakodnevica sve je samo ne obična. Putovanja su im konstanta, blagdane često provode na aerodromima ili u hotelskim sobama. Morgan radi gotovo onoliko koliko i Taylor, jer su njezini sadržaji postali ozbiljan posao.

Mečevi su joj postali redovito radno mjesto, a publika jedva čeka njezine reakcije na tribinama, koje često završe u televizijskim prijenosima.

Taylor u intervjuima naglašava da je sretan što Morgan ima svoju karijeru i identitet:

"Ona me podržava, ali nije samo ‘cura koja putuje sa mnom’. Ima svoj posao i to mi je jako važno.”

Sportski analitičari procjenjuju da Taylor Fritz danas vrijedi oko 10 milijuna dolara, odnosno više milijuna eura.

Samo od turnirskih nagrada zaradio je preko 24 milijuna dolara, a tome treba dodati i sponzorske ugovore s brendovima poput Rolexa, Heada, Nikea i Hugo Bossa.

Njegova financijska vrijednost, ali i popularnost, rastu iz godine u godinu, posebno nakon uspjeha na velikim turnirima i sve jačeg globalnog medijskog exposurea.

POGLEDAJTE VIDEO: Težak poraz hrvatskih rukometašica na otvaranju Svjetskog prvenstva