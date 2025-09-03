Svi su gledali u prvu damu američkog tenisa: 'Dobivam svakakve ružne poruke'

Dok je Taylor Fritz, četvrti igrač svijeta prema ATP listi, vodio veliku bitku protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu US Opena na Arthur Ashe stadionu u New Yorku i izgubio s 3-1 u setovima, s tribina ga je glasno bodrila njegova poznata djevojka Morgan Riddle. Nole se plasirao u polufinale US Opena rezultatom 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Đoković će protiv Carlosa Alcaraza igrati za finale, a ovo mu je bila 11. pobjeda nad Amerikancem Taylorom Fritzom.

Što se tiče Morgan Riddle, lijepa influencerica već je nekoliko sezona neizostavan dio teniskih turnira, a publiku i medije osvojila je svojim stilom, prisutnošću i jedinstvenim pristupom promociji ovog sporta. Isto tako, radi se o obrazovanoj 28-godišnjoj mladoj ženi koja dolazi iz ugledne obitelji.

Morgan i Taylor Fritz upoznali su se 2020. godine preko ekskluzivne dating aplikacije Raya, nedugo nakon njezina preseljenja u Los Angeles. Kako su restorani i barovi bili zatvoreni, njihov prvi spoj bio je nekonvencionalan. 'Naručili smo sushi i otišli kod njega, gdje sam ga natjerala da gleda Midsommar, onaj stvarno poremećeni horor film. Zašto sam to odabrala, ne znam. Mislim da sam ga malo traumatizirala', ispričala je Morgan Ruddle kroz smijeh. Od tada su nerazdvojni, a Riddle je izgradila i vlastitu prepoznatljivost kroz teniski svijet. Počeli su živjeti zajedno nakon samo tri i pol tjedna veze.

US Open pratite na portalu Net.hr

Morgan Riddle i Hannah Jackson, novinarka Voguea, razgovarali su uoči meča 3. kola US Opena između Fritza i Jérôme Kyma. Vogue, odnosno Hannah Jackson, u tekstu pišu o njoj kao prvoj dami američkog tenisa. Riddle ističe kako joj je misija učiniti tenis atraktivnim i “cool” sportom, posebno za mlađu publiku.

Od Saint Paula do svjetskih pozornica

Morgan Riddle rođena je 1997. godine u Saint Paulu, u saveznoj državi Minnesota. Studirala je engleski jezik i književnost na Wagner Collegeu u New Yorku, gdje je diplomirala 2019. godine. Kao najstarije dijete Heather Riddle, izvršne direktorice na Minnesota Public Radiju i Roba Kimma, autora knjiga o ribolovu, odgajana je u obitelji koja je cijenila intelektualne potrage i prirodu. Dok je njezina obitelj bila strastveno vezana za hokej, sport duboko ukorijenjen u kulturu Minnesote, Morgan je svoje interese pronašla u kazalištu, debati i govorništvu.

"Nitko iz Minnesote ne igra tenis", našalila se jednom prilikom, ističući koliko je malo znala o sportu koji će kasnije definirati njezin život.

Njezin san oduvijek je bio preseljenje u New York. Taj san ostvarila je upisom na Wagner College na Staten Islandu, gdje je studirala englesku književnost. Tijekom studija pokazala je nevjerojatnu ambiciju, odradivši čak osam stažiranja u različitim industrijama – od marketinga i odnosa s javnošću do nekretnina i medija. Istovremeno je počela graditi svoju prisutnost na Instagramu i TikToku, objavljujući sadržaj o životnom stilu i modi. Nakon diplome 2019. godine, kratko je radila u nekretninama prije nego što je preuzela poziciju medijske direktorice za tvrtku Love Your Melon i neprofitnu organizaciju Gamers Outreach Foundation, gdje je spajala kreativnost s humanitarnim radom.

Nakon toga okušala se u nekretninama i medijskom menadžmentu, radeći u neprofitnim organizacijama. No, ubrzo je pronašla svoj put u svijetu digitalnih medija i postala prepoznatljivo lice na Instagramu i TikToku.

Ljubav s teniskim asom

Morgan i Taylor Fritz upoznali su se 2020. godine preko ekskluzivne dating aplikacije Raya, nedugo nakon njezina preseljenja u Los Angeles. Kako su restorani i barovi bili zatvoreni zbog korone, njihov prvi spoj bio je nekonvencionalan.

"Naručili smo sushi i otišli kod njega, gdje sam ga natjerala da gleda Midsommar, onaj stvarno poremećeni horor film. Zašto sam to odabrala, ne znam. Mislim da sam ga malo traumatizirala", ispričala je kroz smijeh.

Od tada su nerazdvojni, a Riddle je izgradila i vlastitu prepoznatljivost kroz teniski svijet. Počeli su živjeti zajedno nakon samo tri i pol tjedna veze.

"Svi u mom životu su bili razmišljanja u stilu: 'Jesi li luda?!'“, prisjeća se Morgan Riddle.

"Kad se osvrnem na to, pomislim: 'Da, zašto sam, dovraga, to učinila?'“ - dodaje Riddle.

Pandemija im je omogućila da njeguju svoju vezu u nastajanju na način koji se obično ne pruža profesionalnom tenisaču.

Veza se brzo razvila, a 2021. godine Morgan je počela putovati s Fritzom na ATP Tour. Sljedeće godine donijela je ključnu odluku – napustila je svoj korporativni posao kako bi se u potpunosti posvetila stvaranju sadržaja i podršci partneru. Život na turneji, koji uključuje putovanja 30 tjedana godišnje, bio je izazovan.

"Bila sam uvedena u ovaj ekstremno stresan i usamljen način života, a nisam imala nikoga tko bi me razumio", priznala je. Zato je preuzela ulogu "ljepila za djevojke na turneji", organizirajući druženja i stvarajući zajednicu podrške za partnerice drugih tenisača.

Njezina prisutnost imala je ogroman utjecaj i na Fritza.

"Otkako smo zajedno, moji rezultati i rangiranje su u stalnom porastu", izjavio je Fritz svojedobno, pripisujući joj zasluge za održavanje fokusa i motivacije.

"U bilo kojim normalnim okolnostima, možda bi bio kod kuće tjedan dana i imali bismo par spojeva, a onda bi rekao: 'U redu, idem u Europu na šest tjedana'“, naglasila je Morgan Riddle.

Iako prije veze nije pratila ovaj sport, danas ga aktivno promovira mlađim generacijama, stvarajući sadržaj koji prikazuje backstage turnira i približava tenis široj publici.

Prva dama američkog tenisa

Njezini videozapisi i objave s turnira brzo su joj donijeli popularnost, a modne kombinacije s tribina često postaju viralne. Tijekom ovogodišnjeg US Opena posebno je odjeknula njezina poza u visokim potpeticama na ogradi stadiona s poznatim koktelom Honey Deuce na glavi, čime je još jednom potvrdila status modne ikone.

Riddle je izrazito svjesna kritika. Često je na udaru hejtera...

"Naravno da dobivam svakakve poruke od jako ljutih republikanki koje vole tenis, ali baš me briga. Ne bih bila prijateljica s njima u stvarnom životu. Nije me briga prate li ili ne što radim online.“

Ipak, ako ostavimo hejtere i zle jezike po strani, biti WAG-sica u tenisu je ambicioznije nego ikad. Postoje li neke mudre riječi koje bi Riddle željela podijeliti?

"Rekla bih da je puno toga samo zdrav razum“, bezizražajno odgovara.

Ozbiljnije govoreći, potiče nove partnere igrača da uživaju u prilici putovanja svijetom.

"Neka odu na trening i vide svijet te iskoriste ovo nevjerojatno životno iskustvo", priča Morgan Riddle.

Ljudi koji se ne slažu s njezinom politikom nisu jedini koji je napadaju online.

Još uvijek ima puno negativnosti oko toga što sam WAG-sica, a to znam jer vidim zločeste komentare. Uvijek od kojekakvih idiotskih muškaraca“, kaže Morgan Riddle i nastavlja:

"Mislim da je vidljivije što djevojke rade osim samog posjećivanja mečeva svojih partnera.“

Utjecaj koji nadilazi tribine

Morgan Riddle danas je jednako prepoznatljiva kao i njezin dečko, jedan od najboljih američkih tenisača. Njezina kombinacija mode, digitalnog sadržaja i karizme učinila ju je jednom od najpraćenijih figura na tribinama, a njezina prisutnost daje dodatnu dimenziju Fritzovim mečevima.

Dok se Fritz bori za polufinale protiv Novaka Đokovića, jasno je da ima snažnu podršku – ne samo publike u New Yorku, već i partnerice koja je postala ambasadorica novog, modernog lica tenisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda hrvatskog nogometa ekskluzivno u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner": 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'