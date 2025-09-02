Ljepotica iz BiH ljubila je Schumachera, a sada za ruku drži najboljeg tenisača svijeta

dominacija /
Sinner pregazio Bublika, ali priznao da je buka na terenu gotovo nepodnošljiva
Jannik Sinner, prvi tenisač svijeta priznao je da je zaljubljen prije svog nastupa na US Openu gdje brani titulu iz prošle godine. Nije fanovima dugo trebalo da odgonetnu o kome se radi.
24-godišnja Laila Hasanović, danski model bosanskohercegovačkog porijekla viđena je na pozadini mobitela Jannika Sinnera i glasine su se proširile. Laila je ranije ove godine prekinula vezu s Mickom Schumacherom, a nakon toga je viđena kako bodri Sinnera na Roland Garrosu i Wimbledonu.
Sinner je u ponedjeljak navečer po američkom vremenu svladao Alexandra Bublika s čak 6:1, 6:1, 6:1 i plasirao se u četvrtfinale US Opena.