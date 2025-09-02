Sinner pregazio Bublika, ali priznao da je buka na terenu gotovo nepodnošljiva

Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner i ovogodišnja wimbledonska finalistica Amerikanka Amanda Anisimova posljednji su četvrtfinalisti u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu u New Yorku.

Sinner je prepustio svega tri gema (6-1, 6-1, 6-1) Kazahstancu Aleksanderu Bubliku, jedinom igraču, osim Carlosa Alcaraza, koji ga je u ovoj sezoni uspio pobijediti. Bilo je to u finalu turnira na travi u Halle. Talijanova 'osveta' je bila brza, meč je trajao samo 81 minutu.

"Dobro se znamo, imali smo žestokih bitaka. On je imao težak zadnji meč i kasno je završio. Danas je lošije servirao nego što to obično čini pa sam uspio doći do 'breaka' u svakom setu, što mi je donijelo dodatnu dozu samopouzdanja", rekao je Sinner nakon svog prvog večernjeg meča na stadionu Arthur Ashe ove godine.

"Večernji mečevi su drugačiji, jer privlače malo više pozornosti i to se osjeti. Drugačiji je osjećaj i oko terena. Vrlo je glasno. Meni je ovo bio prvi večernji meč ove godine. Bilo je ugodno. Poseban je osjećaj i osjećam se vrlo povlašteno kad u večernjem terminu izlazim na najveći stadion na kojem igramo", izjavio je branitelj naslova koji će za mjesto u polufinalu igrati protiv 10. nositelja, sunarodnjaka Lorenza Musettija.

"Lorenzo je jedan od najtalentiranijih tenisača. Veselim se tom meču. Iz perspektive Talijana, odlično je što ćemo imati jednog talijanskog tenisača u polufinalu", poručio je Sinner.

