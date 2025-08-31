Pavić i Arevalo uz puno muke do drugog kola: Veterani nisu bili te sreće

Drugi nositelji Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo borili su se noćas skoro tri sata za plasman u 2. kolo US Opena, dok su veterani 40-godišnji Ivan Dodig i 39-godišnji Škot Jamie Murray zaustavljeni u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone.

Pavić i Arevalo, koji su ove godine osvojili Masters 1000 turnire u Indian Wellsu, Miamiju i Rimu, uspjeli su nakon 2 sata i 52 minute borbe pobijediti Ekvadorca Diega Hidalga i Indijca Arjuna Kadhea sa 5-7, 7-6 (4), 6-4.

U prvom setu činilo se da će odluka pasti u tie-breaku, ali Hidalgo i Kadhe su napravili break kad su Pavić i Arevalo servirali za poravnanje na 6-6. Hrvatsko-salvadorska kombinacija bolje je krenula u drugom setu, kod 2-2 napravili su break, ali su prednost oduzetog servisa izgubili već u sljedećem gemu. Odluka je na kraju pala u tie-breaku. Pavić i Arevalo su poveli 3-0, ali su njihovi protivnici uspjeli izjednačiti na 3-3. No, sljedeći mini-break bio je dovoljan Paviću i Arevalu da dobiju tie-break i meč odvedu u treći set.

U odlučujućem setu kod 4-4 Pavić i Arevalo su na svoj servis spasili dvije break lopte i poveli 5-4, a onda su u sljedećem gemu na servis protivnika došli do breaka i konačne pobjede. U drugom kolu će igrati protiv Čeha Tomaša Machača i Mateja Vocela.

Za Ivana Dodiga i Jamieja Murrayja, starijeg brata bivšeg prvog tenisača svijeta Andyja Murrayja, u 1. kolu US Opena koban se pokazao dugogodišnji Dodigov partner 41-godišnji Brazilac Marcelo Melo, s kojim je 2015. osvojio Roland Garros. Marcelo Melo i njegov 29-godišnji sunarodnjak Rafael Matos nakon samo sat i 15 minuta slavili su sa 6-4, 6-3.

