Đoković ponovno piše povijest: Najstariji u osmini finala još od 1991.

Novak Đoković još jednom je pokazao zašto je ime koje se neprestano upisuje u povijesne knjige tenisa. Iako je nastupio s ozljedom, uspio je izboriti plasman u osminu finala, postavši pritom najstariji igrač koji je to ostvario od 1991. godine.

Meč protiv Camerona Norrieja nije prošao bez drame – usred dvoboja Đoković je morao napustiti teren zbog tretmana, no ubrzo se vratio i uspio preokrenuti situaciju u svoju korist. "To nije bila moja namjera, ali trebalo mi je to, pogotovo kada je bol počela djelovati", priznao je nakon susreta.

Pobjedom protiv Norrieja, srpski tenisač prestigao je Rogera Federera po broju plasmana u osminu finala i nastavio niz rekorda. U idućem kolu čeka ga njemački tenisač Jan-Lennard Struff.

Amerikanac Ben Shelton morao je odustati zbog ozljede ramena, a od domaćih aduta ostao je još samo Taylor Fritz.

U ženskoj konkurenciji glavna priča je Taylor Townsend, koja briljira i u singlu i u parovima.