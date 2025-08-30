Kiša, gužva, nervoza: Već kod Bosiljeva su se isključivali s autoceste, pogledajte video

U SMJERU ZAGREBA /

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević javio se s naplatnih kućica Bosiljevo.

"Malo je reće da je velika gužva. Mnogi vozači koji se vraćaju s mora odlučili su se tako isključiti s autoceste upravo kod Bosiljeva kako bi izbjegli zastoj. Vozila se malo kreću, pa malo stanu i tako u krug. Vozači čekaju da se spase od gužve i nastave vožnju starom cestom", izvjestio je reporter Mišević. U videu pogledajte situaciju na cesti