U SMJERU ZAGREBA /

Kiša, gužva, nervoza: Već kod Bosiljeva su se isključivali s autoceste, pogledajte video

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević javio se s naplatnih kućica Bosiljevo.

"Malo je reće da je velika gužva. Mnogi vozači koji se vraćaju s mora odlučili su se tako isključiti s autoceste upravo kod Bosiljeva kako bi izbjegli zastoj.  Vozila se malo kreću, pa malo stanu i tako u krug. Vozači čekaju da se spase od gužve i nastave vožnju starom cestom", izvjestio je reporter Mišević. U videu pogledajte situaciju na cesti

 

30.8.2025.
18:25
Lea Obelićdanas.hr
BosiljevoZagrebKarlovacGužva Na AutocestiGužvaGužva Na Cesti
